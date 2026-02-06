26 focos declarados
España eleva a 142 los casos de peste porcina tras detectar 39 nuevos jabalíes positivos
Redacción
España ha confirmado 39 nuevos positivos por peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de mayor riesgo en torno al primer caso en Catalunya, con lo que eleva a 142 los positivos en esta enfermedad y a un total de 26 los focos declarados desde noviembre. En el último documento de actualización publicado este viernes sobre la peste porcina africana en jabalíes silvestres en Catalunya, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hace un resumen de la situación recordando que se mantienen los controles e inspecciones en 57 explotaciones de la zona infectada.
En esas inspecciones en granja no ha se ha detectado sintomatología ni lesiones compatibles con la PPA en ninguna de ellas. Ya se han analizado más de 900 jabalíes con resultado negativo a la PPA; 549 han sido capturados y 389 se han muestreado por vigilancia pasiva (cadáveres enteros, restos hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos).
Mientras, siguen las "intensas" labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes y se trabaja en la preparación de actividades para la reducción de sus poblaciones. De igual modo, se están reforzando las medidas de aislamiento o vallados.
En estos vallados se han localizado más de 180 puntos de paso de riesgo en los que se han instalado pasos canadienses y otros tipos de barreras para evitar que los jabalíes entren o salgan de la zona.
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Borrasca Leonardo en Castellón: AEMET pone toda la provincia en alerta y pide máxima precaución
- CSIF denuncia trato intimidatorio a más de 30 alumnos por parte de un profesor del IES Politècnic de Castelló y exige medidas inmediatas
- Una menor de 15 años, al hospital tras un accidente entre un coche y un patinete en Castellón
- El pasado en la Vall del profesor denunciado en el IES Politècnic: 'Nos llama retrasados
- Los patinetes vuelven a la actualidad en Castelló: lo que cuesta el seguro de responsabilidad civil y la documentación que necesitas para contratarlo
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas