¿Puedes faltar al trabajo por una alerta meteorológica sin perder sueldo? Esto dice la ley

Los episodios de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y alertas meteorológicas activas han vuelto a poner sobre la mesa una duda recurrente entre muchos trabajadores: ¿es obligatorio acudir al puesto de trabajo cuando las autoridades recomiendan limitar la movilidad o existen riesgos evidentes para la seguridad?

La respuesta es clara y está respaldada por la legislación laboral. El Estatuto de los Trabajadores contempla el derecho a ausentarse del trabajo sin pérdida salarial cuando concurren determinadas circunstancias derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.

La normativa reconoce un permiso retribuido de hasta cuatro días cuando la persona trabajadora no puede acceder a su centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para hacerlo como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones dictadas por las autoridades competentes ante situaciones de riesgo grave e inminente, catástrofes o fenómenos meteorológicos adversos.

Este derecho se aplica, por ejemplo, cuando existen avisos oficiales que aconsejan evitar desplazamientos, cuando el transporte se ve interrumpido o cuando acudir al trabajo supone un peligro para la integridad física. El permiso puede prolongarse mientras persistan las circunstancias que impidan el desplazamiento. Una vez superada la situación excepcional, la empresa puede, si concurren las causas legales, adoptar medidas organizativas vinculadas a la fuerza mayor, como suspensiones temporales de contrato o reducciones de jornada, siempre dentro del marco normativo.

La seguridad, por encima del cumplimiento horario

La legislación también ampara a la persona trabajadora cuando existe un riesgo grave o inminente para su salud. En estos supuestos, no acudir al puesto de trabajo está protegido por la normativa de prevención de riesgos laborales, que prioriza la seguridad frente al cumplimiento estricto de la jornada. Las recomendaciones oficiales de restringir la movilidad, evitar determinadas zonas o no circular salvo en casos imprescindibles refuerzan esta protección legal y sirven como justificación suficiente para acogerse al permiso.

Cuando la naturaleza del puesto lo permite y existen medios técnicos adecuados, la prestación laboral puede realizarse a distancia. En estos casos, corresponde a la empresa facilitar los equipos, herramientas y medios necesarios para que el trabajo se desarrolle con normalidad, conforme a la legislación sobre trabajo a distancia.

Obligaciones específicas en trabajos al aire libre

En los trabajos que se desarrollan en el exterior, la normativa exige a las empresas adoptar medidas específicas de protección frente a los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos adversos. Estas medidas deben basarse en la evaluación de riesgos y tener en cuenta tanto las condiciones ambientales como las características del trabajo y de la persona trabajadora.

Cuando existen niveles elevados de alerta y no puede garantizarse la seguridad, es obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, lo que puede implicar modificaciones de jornada o reducciones temporales.

Si la empresa no evalúa los riesgos o no adopta las medidas preventivas exigidas, la normativa permite acudir a la Inspección de Trabajo. Además, en el ámbito de la negociación colectiva, se prevé la posibilidad de acordar protocolos específicos de actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.