Air Europa, Laser y Plus Ultra reanudarán sus vuelos a Venezuela en los próximos días

Las aerolíneas Air Europa, Plus Ultra y Laser han anunciado que durante los próximos días reanudarán, de manera gradual, sus vuelos a Venezuela, mientras Iberia se mantiene a la espera de retomar sus frecuencias a principios de abril, siempre que se den las plenas garantías para ello.

Air Europa, que cuenta con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), volverá a operar a partir del próximo día 17, un día antes que Laser, mientras que Plus Ultra ha detallado que retomará sus vuelos regulares a partir del próximo 3 de marzo.

Plus Ultra operará inicialmente dos frecuencias semanales directas, los martes y los jueves, mientras que a partir del 28 de marzo incorporará una tercera entre Madrid-Caracas y el vuelo semanal Tenerife-Caracas, con lo que reforzará así la conectividad entre ambos mercados, según ha anunciado en un comunicado este lunes.

Por su parte, Air Europa detalla en su web que la aerolínea ha iniciado la "reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela".

En cualquier caso, la compañía española insiste en que esta reanudación se realizará de manera gradual, pues ha confirmado que los vuelos previstos para los días 19 y 21 de febrero continúan cancelados.

Asimismo, la venezolana Laser ha recalcado que retomará la operativa entre Madrid y Caracas a partir del próximo 18 de febrero, un día más tarde que Air Europa, mientras que se desconoce cuándo volverá a operar Estelar.

Hasta noviembre, Iberia contaba con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas (diez vuelos en total), las mismas que Air Europa, en tanto que Plus Ultra tenía cuatro, una de ellas entre Tenerife y la capital venezolana.

Por su parte, la venezolana Laser (que alquila los aviones y tripulaciones de Plus Ultra) tenía otras cuatro frecuencias y Estelar (con aviones de Iberojet bajo arrendamiento) contaba hasta el pasado noviembre con tres conexiones, es decir, seis vuelos en total.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, ya avanzó el pasado viernes que entre febrero y mazo al menos seis aerolíneas reanudarían sus vuelos, entre ellas Plus Ultra. Las otras cinco, según esta organización, son TAP, Turkish Airlines, Latam -que reanudará sus vuelos entre Bogotá y Caracas el 23 de febrero-, Avianca y GOL.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la reapertura de las conexiones aéreas con Venezuela, después de una llamada telefónica con la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien dijo que todas las aerolíneas son bienvenidas al país.