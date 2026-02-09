El error que cometen la mayoría antes de firmar una hipoteca y que les cuesta una fortuna

Acceder a una vivienda en propiedad sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas en España. El elevado precio de la vivienda y las condiciones financieras hacen que solicitar una hipoteca sea una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Sin embargo, expertos y analistas coinciden en que muchos compradores afrontan este proceso sin información suficiente y aceptan las primeras condiciones que les ofrece su banco.

El inversor David Arteaga recuerda que “el 99% de la gente no negocia” al pedir una hipoteca, a pesar de que las entidades financieras cuentan con margen para ajustar condiciones como el tipo de interés o las comisiones. Según explica, la solvencia del cliente es clave: disponer de un contrato indefinido, ingresos estables y un bajo nivel de endeudamiento facilita el acceso al crédito y mejora la capacidad de negociación.

Uno de los aspectos más relevantes es la tasación del inmueble, ya que determina la cantidad que el banco está dispuesto a prestar. Arteaga señala que, especialmente en perfiles solventes, es posible acudir a varias entidades y negociar tanto el porcentaje financiado como el tipo de interés, algo que la mayoría de los clientes no hace por desconocimiento o falta de comparación.

En la misma línea, Antonio Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN, insiste en la importancia de entender bien los conceptos antes de acudir a una sucursal bancaria. Destaca la TAE como el indicador clave para comparar ofertas, ya que incluye todos los gastos obligatorios y refleja el coste real del préstamo, más allá de la cuota mensual.

Otro de los consejos recurrentes es comparar ofertas entre distintas entidades. Gallardo recomienda repetir el proceso en al menos tres o cuatro bancos y analizar tanto las propuestas con bonificaciones como las que no incluyen productos vinculados. La contratación de seguros, tarjetas u otros servicios puede reducir el tipo de interés, pero no siempre resulta beneficiosa a largo plazo.

Noticias relacionadas

En cuanto al tipo de hipoteca, el experto de ASUFIN se muestra partidario de los tipos fijos, que los bancos siguen ofreciendo en niveles cercanos al 2% para perfiles considerados buenos. En todo caso, antes de optar por una hipoteca completamente variable, recomienda negociar una opción mixta. Además, aconseja que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos, aunque algunas entidades acepten porcentajes más altos. Los avales son otro punto crítico en la negociación. Gallardo advierte del riesgo que supone el aval personal, ya que compromete el patrimonio presente y futuro del avalista, y recomienda explorar alternativas como avales respaldados por bienes en lugar de personas.