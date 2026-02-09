El nuevo 'regalo' de Hacienda para el SMI: hasta 340 euros extra

La última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no solo ha supuesto un aumento en la cifra final que cobran millones de trabajadores, sino un cambio profundo en la forma en que se calculan las nóminas y en cómo tributan ante Hacienda. El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que elevaría el salario mínimo hasta los 1.221 euros mensuales, una cantidad que además estaría exenta de IRPF, lo que incrementaría de forma notable el dinero neto que llega al bolsillo.

Una de las principales novedades de esta reforma es que el SMI dejaría de ser una cifra global alcanzable mediante complementos salariales. La propuesta establece que el salario base mínimo deberá situarse en 1.221 euros mensuales, independientemente de pluses como antigüedad, nocturnidad o productividad. Hasta ahora, muchas empresas compensaban salarios base bajos con complementos, una práctica legal que, según expertos, generaba precariedad encubierta.

El abogado laboralista Miguel Benito ha analizado esta modificación y asegura que el impacto real será mayor de lo que parece. Al obligar a elevar el salario base y mantener los complementos aparte, muchas nóminas deberán reestructurarse al alza, incluso en casos en los que el salario total ya superaba el SMI. A esto se suma la exención fiscal, que evita las retenciones por IRPF en los salarios mínimos.

Según el propio Benito, esta combinación de medidas puede traducirse en aumentos netos de entre 100 y 200 euros mensuales para muchos trabajadores. En términos anuales, la mejora del poder adquisitivo sería especialmente relevante para los hogares con rentas más bajas, que hasta ahora veían cómo una parte de las subidas salariales se diluía en impuestos.

En paralelo, Hacienda ha confirmado una dedución de hasta 340 euros en el IRPF para trabajadores con salarios bajos durante 2026. Esta medida beneficia a quienes tengan rendimientos del trabajo iguales o inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que el resto de sus rentas no supere los 6.500 euros. La deducción se aplicará de forma automática en la declaración de la Renta, sin necesidad de que el contribuyente realice ningún trámite adicional.

La cuantía de esta deducción no es fija para todos. Quienes ganen hasta 16.576 euros podrán acceder al máximo de 340 euros, mientras que a partir de esa cifra el importe se reduce progresivamente hasta desaparecer por completo al superar los 18.276 euros. La medida nació tras el conflicto generado por la subida del SMI, que obligó a cerca de medio millón de trabajadores a empezar a tributar por IRPF.