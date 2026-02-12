Óbito
Muere a los 82 años el empresario del sector de los electrodomésticos Pascual Martí
Fue fundador y presidente de la empresa del sector del electrodoméstico que lleva su nombre
Redacción Levante-EMV
El empresario valenciano Pascual Martí Martínez, fundador y presidente de la empresa que lleva su nombre y dedicada al sector del electrodoméstico, ha fallecido este jueves, 12 de febrero, a los 82 años, según ha comunicado la familia.
Martí Martínez pasó "toda una vida dedicada al mundo de los electrodomésticos, a esta empresa y a su familia. Todas las personas que formamos parte de este gran grupo le recordaremos con cariño y profunda admiración por todo lo que ha representado y por el importante legado que ha dejado", ha dicho la familia a través de un comunicado.
Con más de 50 años de trayectoria, Pascual Martí se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de electrodomésticos y tecnología en la Comunitat Valenciana, combinando atención personalizada, innovación y la cercanía propia del comercio local.
El velatorio por Pascual Martí Martínez se celebrará desde este jueves 12 de febrero a las 17 horas y hasta las 21 horas y el viernes 13 de febrero desde las 9 horas y hasta las 17 horas, horario de la misa, en el cementerio Parque de la Paz, en Godelleta.
