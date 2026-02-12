Schroders abandona la Bolsa tras 200 años: Nuveen irrumpe en la gestora británica por 11.400 millones

La gestora estadounidense, Nuveen, se hace con el histórico fondo británico, Schroders. Nuveen, el brazo de inversión del Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), se ha lanzado a comprar a Schroders a través de una oferta en efectivo de 9.900 millones de libras (11.365 millones de euros), según ha informado el grupo este jueves. Esta operación, que ofrece 612 peniques por título de Schroders que cotiza en la Bolsa de Londres, supone una prima del 29% sobre el último cierre bursátil, e implica que la multinacional con sede en la City de Londres dejará de cotizar en Bolsa después de más de dos siglos.

Esta operación, que se realizará a través del vehículo de inversión Bidco, creará un gigante en los capitales privados y formará un grupo combinado equivalente a los 2.500 millones de dólares (2.105 millones de euros) en activos conjuntos y más de 400.000 millones de dólares (336.800 millones de euros) invertidos en los mercados privados. Schroders, por su parte, aporta 98.000 millones.

La oferta también detalla que Nuveen no realizará ajustes de plantilla durante un periodo de al menos dos años y plantea crear un paquete de retención de 175 millones de libras (200 millones de euros) para personal clave. Entre otras características, la compra también consolida el salto de Nuveen a Reino Unido: Londres se posicionará como el mayor mercado más allá de Estados Unidos, con una plantilla de 3.100 empleados.

Richard Oldfield, director ejecutivo del grupo Schroders, ha subrayado que "la operación acelerará significativamente nuestros planes de crecimiento para crear una plataforma líder de conversión de empresas cotizadas en privadas con un mayor alcance geográfico y un balance reforzado". Schroders, que mantiene operaciones en Europa, Oriente Próximo, Asia y Norteamérica, ha explicado a sus accionistas que la operación no afectará su negocio en Estados Unidos y que los inversores recibirán un pago en efectivo. La compra por parte de Nuveen queda sujeta a las aprobaciones regulatorias y el calendario previsto para la operación será al cierre del cuarto trimestre de 2026.

William Huffman, el consejero delegado de Nuveen ha detallado que "esta transacción tiene como objetivo abrir nuevas oportunidades de crecimiento para inversores institucionales y de patrimonio en todo el mundo".

BNP Paribas actúa como el asesor financiero de Nuveen, mientras que Clifford Chance presta los servicios legales al fondo estadounidense. Wells Fargo y Barclays serán los asesores financieros de Schroders a lo largo de la operación y Slaughter and May es el bufete encargado de respaldar al grupo.

Los títulos de Schroders se han disparado un 28% en el parqué londinense tras el anuncio de la adquisición.