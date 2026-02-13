Bruselas autoriza a Aena la compra mayoritaria en los aeropuertos británicos de Leeds Bradford y Newcastle

La Comisión Europea ha dado este viernes luz verde a la operación por la que Aena Desarrollo Internacional, filial de Aena, se hace con una participación mayoritaria en dos aeropuertos internacionales de Reino Unido, Leeds Bradford (100%) y New Castle (49%), al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. La compañía española firmó la compra del 51% de la nueva sociedad holding propietaria de ambos activos a finales del año pasado por 270 millones de libras (aproximadamente 309 millones de euros).

El Ejecutivo comunitario ha concluido que la operación notificada no plantea problemas de competencia, porque las empresas no operan en el mismo mercado ni en mercados verticalmente relacionados y su impacto en el Espacio Económico Europeo es limitado. El expediente, que le fue notificado a Bruselas el pasado 14 de enero, ha sido examinado bajo el procedimiento simplificado que se aplica a los casos menos problemáticos.

Con esta operación, Aena fortalece su posición en Reino Unido, donde ya gestiona con control (51%) el aeropuerto de Luton, en Londres. Los aeropuertos de Leeds Bradford y Newcastle registraron unos 9,5 millones de pasajeros el pasado año, lo que, sumados a los 17 millones de Luton, supone 26,5 millones de pasajeros en Reino Unido.

Leeds es la cuarta ciudad de Reino Unido por tamaño (829.000 habitantes) y la segunda región metropolitana más grande fuera de Londres (por detrás de Birmingham). Con un tráfico mayoritario a destinos europeos, en su último año fiscal ha gestionado 4,3 millones de pasajeros, según Aena. Actualmente este aeropuerto está llevando a cabo un plan de inversiones denominado “LBA: REGEN", que tiene como objetivo la transformación de la experiencia del pasajero y la mejora del posicionamiento del aeropuerto en su zona de influencia.

El plan consta de tres fases: la primera, ya completada el pasado verano con la construcción de la ampliación de la terminal; la segunda, actualmente en curso, consta de la renovación de la antigua terminal y su finalización está prevista para finales del año 2026, y, finalmente, la fase tres, que contempla la construcción de nuevos puestos de estacionamiento en bloques de stands cuya materialización será en función de las necesidades de tráfico.

En el caso del aeródromo de Newcastle, la sociedad propietaria y operadora del aeropuerto está participada en co-control por InfraBridge (49%) junto al LA7 (51%), el grupo de los siete ayuntamientos de la región que atiende el aeropuerto. Con un tráfico mayoritario a destinos europeos, en 2024 gestionó 5,2 millones de pasajeros. El aeropuerto dispone de terrenos colindantes para nuevos desarrollos, incluyendo ampliación del estacionamiento, de la granja solar o de servicios auxiliares.