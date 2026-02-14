El BCE amplia el acceso a la facilidad de liquidez en euros a todos los bancos centrales del mundo

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido ampliar de forma permanente el acceso a su facilidad de liquidez en euros a todos los bancos centrales de fuera de la eurozona, según ha anunciado este sábado la presidente de la institución comunitaria, Christine Lagarde, en la Conferencia de Seguridad de Múnich. La facilidad, denominada EUREP, permite a los bancos centrales tomar prestados euros a cambio de garantías de elevada calidad —principalmente deuda denominada en euros emitida por gobiernos de la zona del euro e instituciones supranacionales— en caso de necesidad de liquidez.

El EUREP fue lanzado en 2020 para resolver las tensiones de liquidez desatadas por la pandemia. Con el nuevo esquema, los bancos centrales de fuera de la eurozona contarán con un acceso continuo a la liquidez en euros y no solo a través de líneas temporales. Lagarde enmarcó la decisión como una ampliación del alcance “de regional a global”: cualquier banco central que cumpla los criterios básicos podrá solicitar el acceso y utilizarlo con flexibilidad.

El BCE pretende además agilizar la provisión de liquidez a través de los acuerdos de recompra, al quedar el acceso garantizado por defecto salvo que exista una razón para restringirlo, lo que acelerará la respuesta en episodios de tensión. “Esta facilidad también refuerza la importancia del euro”, consideró Lagarde. EUREP complementa las líneas de intercambio de divisas y refleja el peso del euro en los mercados financieros globales.

Lagarde advirtió este sábado de que hay que “evitar una situación donde la tensión provoque ventas forzosas de valores denominados en euros en los mercados de financiación globales”, un escenario que, según remarcó, podría dañar la transmisión de la política monetaria.

La francesa defendió que el BCE “necesita estar preparado para un entorno más volátil”. A su juicio, “las tensiones en los mercados financieros se van a volver probablemente más frecuentes” a medida que la política industrial se vuelve más asertiva, aumentan las tensiones geopolíticas y se interrumpen las cadenas de suministro. En ese contexto, la presidenta del BCE subrayó que la institución debe ofrecer a los socios que operan en euros la confianza de que la liquidez en la moneda única estará disponible si la necesitan.