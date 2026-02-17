La deuda pública baja al 100,8% del PIB y mejora el objetivo del Gobierno

La deuda de las administraciones públicas ha cerrado 2025 en 1,699 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero ha registrado una caída en relación al PIB, hasta el 100,8%, lo que supone 0,9 puntos porcentuales menos que la tasa anotada en 2024, según los datos publicados este martes por el Banco de España.

En términos absolutos, el saldo de la deuda (1,699 billones) aumentó en 78.108 millones de euros en diciembre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, un 4,8% más, al tiempo que registró un leve incremento del 0,02% respecto al mes de noviembre.

Pese a estos incrementos en la recta final del año, el dato de diciembre no supera el máximo histórico en términos absolutos alcanzado en septiembre, cuando la deuda pública española superó por primera vez los 1,700 billones de euros.

De este modo, la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al PIB nominal se situó en el 100,8% en diciembre de 2025, lo que supone un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto a hace un año.

El Gobierno preveía reducir la ratio de deuda sobre el PIB este año hasta el entorno del 101%, por lo que ha logrado mejorar su objetivo.

De cara al futuro, el Ejecutivo estima que se situará en el 100,9% del PIB en el año 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en 2028 para, más a largo plazo, caer al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041.

Noticias relacionadas

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60% planteados por Bruselas.