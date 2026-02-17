Hacienda cambia la Renta 2026: Las 5 fechas clave y las nuevas deducciones que benefician a los contribuyentes de Castellón

La Campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, llega con cambios importantes que afectan directamente a los contribuyentes de Castellón y del resto de la Comunitat Valenciana. A las modificaciones estatales en el IRPF se suman las novedades autonómicas introducidas por la Ley 5/2025, de 30 de mayo, de medidas fiscales, gestión y organización de la Generalitat, en vigor desde el 1 de junio de 2025 tras su publicación en el DOGV.

Calendario oficial de la Renta 2026

La Agencia Tributaria mantiene el esquema habitual de campaña:

8 de abril de 2026: inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app).

inicio de la presentación por Internet (Renta WEB y app). 6 de mayo de 2026: comienzo de la atención telefónica mediante el plan “Le Llamamos”, con cita previa.

comienzo de la atención telefónica mediante el plan “Le Llamamos”, con cita previa. 2 de junio de 2026: inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa.

inicio de la atención presencial en oficinas, también con cita previa. 25 de junio de 2026: último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria.

último día para presentar declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria. 30 de junio de 2026: cierre definitivo de la campaña.

La presentación continúa avanzando hacia la digitalización total. Se consolida el uso de Renta Web, la identificación digital y la posibilidad de pagar una declaración positiva mediante Bizum, además de los medios tradicionales.

Fechas de la Declaración de la Renta 2026. / Agencia Tributaria

Cambios en la Renta que afectan a Castellón

Aunque el tramo autonómico depende de la Generalitat, la base del impuesto sigue siendo estatal. Estas son las principales novedades para la Renta 2025 que presentarás en 2026:

Nueva deducción para salarios bajos

Se introduce una nueva deducción por obtención de rendimientos del trabajo para contribuyentes con rentas laborales bajas (hasta aproximadamente 18.276 euros anuales y con límites en el resto de rentas). El objetivo es suavizar la carga fiscal de los sueldos más reducidos.

Subida del tipo máximo del ahorro

El tipo máximo para rentas del ahorro que superen los 300.000 euros sube del 28% al 30% en 2025.

Módulos: se mantiene la reducción del 5%

Para autónomos en estimación objetiva (módulos):

Se mantiene la reducción del 5%.

Se prorroga el límite de 250.000 euros de facturación para poder seguir en módulos.

Se elimina la deducción específica en actividades agrícolas y ganaderas por gasóleo (35%) y fertilizantes (15%) que estaba vigente desde 2022.

Refuerzo del control sobre rentas en el extranjero

La Agencia Tributaria intensifica el cruce de datos con otros países de la Unión Europea, lo que afecta especialmente a contribuyentes con ingresos por trabajo, alquileres o inversiones fuera de España.

Información de Hacienda. / Agencia Tributaria

Sobre las novedades fiscales autonómicas en la Comunitat Valenciana (Ley 5/2025), se introducen cambios relevantes que impactan directamente en los residentes en Castellón.

Nueva escala autonómica del IRPF

Para 2025 se crea una nueva escala autonómica del IRPF en la Comunitat Valenciana, con ajustes en tipos y mínimos para adaptarse a las nuevas deducciones autonómicas.

Además, se amplían los umbrales de renta para poder beneficiarse de determinadas deducciones.

Deducciones autonómicas que puedes aplicar en Castellón

En la Renta 2026 (ejercicio 2025), los contribuyentes valencianos encontrarán varias deducciones propias en el tramo autonómico:

Deducción por alquiler de vivienda

Se mantienen las deducciones por alquiler para determinados colectivos y niveles de renta, siempre que se cumplan los requisitos (contrato, fianza depositada, límites establecidos, etc.).

Familia numerosa y víctimas de violencia de género

Se refuerzan las deducciones para:

Familias numerosas

Víctimas de violencia de género

En algunos supuestos, pueden alcanzar hasta 1.000 euros.

Municipios en riesgo de despoblamiento

Se mantiene la deducción para contribuyentes que residan en municipios declarados en riesgo de despoblamiento y que hayan sido beneficiarios del Fondo de Cooperación contra el Despoblamiento en el año actual o anterior.

Impuesto sobre el Patrimonio: se duplica el mínimo exento

Con efectos desde el 31 de diciembre de 2025 (declaraciones que se presentarán en 2026), se duplica el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio para residentes en la Comunitat Valenciana:

Pasa de 500.000 euros a 1.000.000 euros.

Esta medida afecta principalmente a contribuyentes con patrimonios elevados.

Cambios en Sucesiones y Transmisiones

La Ley 5/2025 también introduce novedades en otros impuestos autonómicos:

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)

Desde el 1 de junio de 2026, se aplicará una bonificación del 25% para adquisiciones por parientes de segundo o tercer grado.

En 2027, la bonificación aumentará al 50%.

ITP-AJD

Reducción del tipo general de transmisiones patrimoniales del 10% al 9%, desde el 1 de junio de 2026.

Bonificación del 50% en AJD para primeras copias notariales en proyectos de interés autonómico (vigente desde el 1 de junio de 2025).

Más control y más digitalización

La Generalitat también ha reorganizado la Agencia Tributaria Valenciana para simplificar trámites administrativos y mejorar la gestión.

Al mismo tiempo, Hacienda refuerza el control sobre ingresos digitales, pagos electrónicos y cruces automáticos de datos bancarios, por lo que es fundamental revisar bien los datos fiscales antes de confirmar el borrador.

Qué deben hacer los contribuyentes de Castellón

Antes de presentar la Renta 2026:

Revisa tus datos fiscales con detalle.

Comprueba si puedes aplicar deducciones autonómicas.

Verifica si cumples los requisitos de alquiler, familia numerosa o residencia en municipio despoblado.

Si eres autónomo, revisa el régimen de módulos y las nuevas condiciones.

La campaña combina medidas de alivio fiscal para determinados colectivos con mayor control y digitalización del sistema. Una revisión cuidadosa puede marcar la diferencia entre pagar de más o recibir una devolución mayor.