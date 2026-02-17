Las nuevas generaciones necesitan sentirse arropadas por las empresas

En un entorno digitalizado e hiperconectado, cada vez son más los jóvenes que reconocen sentirse solos y aislados. Y en gran medida como consecuencia de ello, atraer y conseguir fidelizar al talento joven en las empresas pasa por hacer que se sientan arropados y escuchados, exponen varios expertos en recursos humanos.

La flexibilidad y la autonomía —poder decidir qué días teletrabajar, por ejemplo—, son dos aspectos fundamentales para seducir y fidelizar talento, señala Iñaki Saltor, partner de Bevolutive y consejero de Saltor Talent. A su vez, los profesionales jóvenes cada vez valoran más que “el feedback sea continuo y un enfoque muy personalizado de su desarrollo en la empresa”. “Esto hace que la persona tenga un aprendizaje continuo y quiera quedarse en la compañía”, añade el experto.

Puntos de presencia en la oficina

El modelo de trabajo preferido por los empleados continúa siendo el modelo híbrido (67%), según el informe ‘Claves del nuevo equilibrio laboral: tendencias y retos 2026’ de Pluxee. Solo un 16,3% prefiere trabajar en remoto, mientras que un 27,1% apuesta por el modelo presencial. "Es importante encontrar puntos de presencia en la oficina, días donde los equipos se puedan encontrar, hablar sobre los proyectos, compartir experiencias personales", apunta Esther Comabella, directora de Recursos Humanos y profesora con más de 26 años de experiencia, que destaca la importancia de preparar un buen proceso de acogida mediante programas de mentoring. En estas situaciones, añade, la cultura de la empresa marca una clara diferencia.

“Dado el aislamiento que muchísimas personas sienten, sobre todo jóvenes, el empleado necesita sentirse arropado”, reflexiona Mercedes Collantes, fundadora y socia de Vallejo Asociados. “La gente joven necesita entrar en compañías con un plan de carrera visible y claro, con una marca potente, y tener ese ‘engagement’ que les haga sentir que se preocupan por ellos”, añade.

Liderazgo y diálogo constante

Para Saltor, el liderazgo juega un papel importante para hacer crecer el talento: “El gran factor de retención de talento joven es el liderazgo, sobre todo por parte de los 'managers'. El comando intermedio entre la dirección y el talento es el que debe dar este feedback continuo, un liderazgo tipo ‘coach’, de reflexionar, confiar en la persona y su potencial”. Las empresas cada vez le dan más importancia a crear un sistema que facilite el diálogo constante entre superiores y los empleados, apuntan fuentes expertas en gestión de personas.

El bienestar integral del empleado, que abarca las dimensiones física, emocional, financiera y social, ha dejado de ser un elemento complementario para consolidarse en eje central de las políticas de personal, señala el informe de Pluxee. Algunas empresas, por ejemplo, ponen al servicio de los trabajadores un servicio de psicólogos privado y anónimo al que poder acudir en cualquier momento. "Contar con un programa de asistencia al empleado hoy día marca la diferencia", subraya Comabella, que destaca la importancia de "un buen acompañamiento" en el ámbito del bienestar, con acciones reales que lo apoyen generando entornos de confianza para los empleados.

Adaptar los beneficios a cada generación

Con la llegada de nuevas generaciones al mundo laboral, en las empresas conviven varias generaciones, todas ellas con sus distintas expectativas, motivaciones y barreras, algo que puede complicar la gestión. Actualmente, solo el 36% de las empresas permite una personalización significativa de los beneficios, según Pluxee. “Las empresas que lo están haciendo bien, más que por edad, gestionan por momentos vitales”, apunta Saltor, que destaca el mentorizaje bidireccional.

"Las prioridades de la generación Z son básicamente el desarrollo, la formación, la flexibilidad y la conciliación, mientras que para la generación 'baby boom' son el seguro de salud, el plan de pensiones y la conciliación", señala Comabella. "Hay que empezar a adaptar los beneficios a cada colectivo, con paquetes determinados donde, dentro de un baremo y presupuesto, cada empleado pueda decidir qué beneficio se ajusta más a su situación actual", concluye Comabella.