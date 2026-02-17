El Gobierno refuerza a Red Eléctrica y le da el mismo poder que a las eléctricas para cortar la luz a clientes

El Gobierno da más poder a Red Eléctrica de España (REE) para combatir directamente el fraude eléctrico y los potenciales enganches ilegales a sus redes. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ha aprovechado el último real decreto de medidas energéticas para incluir una reforma legal que equipara las competencias de REE a las que ya tienen las grandes energéticas para poder cortar la luz a clientes fraudulentos o potencialmente peligrosos.

Red Eléctrica tiene reservado en régimen de monopolio la gestión de la red de transporte (el gran mallado de alta tensión), mientras que son las eléctricas las que se encargan de las redes de distribución (las que acaban llegando hasta las viviendas). Hasta ahora la normativa vigente solo regulaba la capacidad de las distribuidoras para interrumpir el suministro de inmediato en determinados casos, el Ejecutivo ahora amplía esa regulación para que Red Eléctrica también pueda ejecutar desconexiones directamente.

En pleno de ‘boom’ de peticiones para conectarse directamente a la red de transporte por parte de grandes consumidores, el Gobierno ha decidido dar amparo normativo a Red Eléctrica para poder cortar el suministro de inmediato en caso de ser necesario y solo en determinados supuestos vinculados generalmente al fraude eléctrico.

Las distribuidoras y a partir de ahora también Red Eléctrica podrán suspender el suministro de forma inmediata en caso de que se haya hecho un enganche ilegal a la red sin contrato, cuando se establecen derivaciones de la conexión para suministrar energía a una instalación no prevista en el contrato, cuando se manipule el equipo de media o control o se evite su correcto funcionamiento, o en el caso de que las instalaciones se consideren peligrosas.

El control y el colapso

La equiparación de la protección legal para poder cortar suministros de urgencia llega en un momento en que Red Eléctrica y las eléctricas están protagonizando un nuevo choque por el control de las redes y sobre cómo abordar su necesaria ampliación en un momento en que se está constatado la falta de capacidad y la saturación para atender el aluvión de peticiones de la industria y grandes tecnológicas para conectarse.

Un nuevo frente que se ha abierto por determinar quién es el responsable del colapso de las redes y cómo solucionarlo. Y las grandes eléctricas empiezan a maniobrar para acabar con los compartimentos estancos en la gestión de las redes de transporte y de distribución en España, con el objetivo de poder participar en el monopolio que ahora tiene Red Eléctrica en la alta tensión.

La patronal Aelec -que integra a Iberdrola, Endesa y EDP, las principales distribuidoras eléctricas del mercado español- ha reclamado un mecanismo urgente para impulsar las inversiones en la red de transporte eléctrico "más rápido que lo previsto en la planificación” planteada por el Gobierno para los próximos años y, también, “abriendo esas inversiones a los distribuidores para acelerarlas". Esto es, romper el monopolio de Red Eléctrica y que las eléctricas también puedan participar en la gestión del negocio del transporte de electricidad. Un rifirrafe en el que ambas partes también se han cruzado acusaciones por el nivel de inversiones actual o futuro en sus respectivas redes para ampliarlas y modernizarlas.

El choque REE y las energéticas se produce en pleno lío por la publicación de los primeros mapas de capacidad de la red de transporte. Inicialmente prevista para el 2 de febrero, Red Eléctrica solicitó aplazarla tres meses, y finalmente la CNMC ha decidido fijarla para esta semana, para el próximo 20 de febrero. El aplazamiento se debe a la “falta de acuerdo” entre Red Eléctrica y las distribuidoras sobre la potencia solicitada, la concedida y la pendiente, en tres cuartas partes de los nudos de la red de alta tensión, y el riesgo de que haya más capacidad concedida a clientes que la que se puede atender. Mientras, las distribuidoras eléctricas vienen publicando desde hace meses los mapas de capacidad de sus propias redes (que reflejan que un 88% de los nudos están totalmente saturados y sin capacidad extra que adjudicar a nuevas peticiones de clientes).