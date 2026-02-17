Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato BenicàssimOperación empresarial CastellónPrograma oficial Magdalena 2026Soles Repsol CastellónViento Castellón
instagramlinkedin

TRANSPORTES

Un tren, obligado a parar 12 minutos en Adamuz por una incidencia en el día de la reapertura de la línea Madrid-Andalucía

Según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria y ya ha sido solucionada

Un tren de alta velocidad.

Un tren de alta velocidad.

Daniel Gómez Alonso

Un tren que cubría el trayecto Madrid–Sevilla, reabierto este martes tras un mes cerrado, tuvo que parar momentáneamente a la altura de Adamuz (Córdoba). Según ha informado El Confidencial, realizó una parada técnica tras detectarse una incidencia que, según fuentes de Adif, se debió a la localización de una pieza suelta en un brazo de catenaria.

En principio, se trató de una parada preventiva y el retraso acumulado fue de solo doce minutos, no llegando a afectar al resto de circulaciones en la línea.

Retrasos en la reapertura

La reapertura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía comenzó este martes a primera hora con retrasos en varios de los primeros trenes programados, que alcanzan hasta una hora y media respecto al horario previsto, según informa Europa Press.

En concreto, el Alvia 02075 con salida de Cádiz a las 06. 35 horas y llegada prevista a Madrid a las 11. 07 horas tiene fijada su llegada aproximada a las 12. 33 en estos momentos, lo que supone una demora aproximada de una hora y media sobre el horario programado, si bien no se sabrá el retraso final hasta la llegada del tren a su destino.

Llegan a Córdoba los primeros trenes de alta velocidad con origen Madrid

Llegan a Córdoba los primeros trenes de alta velocidad con origen Madrid

Víctor Castro

Asimismo, otros servicios en sentido Andalucía-Madrid registran retrasos más moderados. En este sentido, el Ave 02070 Madrid-Sevilla, con llegada prevista a las 09. 48 horas, aparece con hora estimada a las 10. 25 horas.

Noticias relacionadas y más

Del mismo modo, el Ave 02074 Madrid-Cádiz, previsto a las 11. 43 horas, fija su llegada en torno a las 12,26 horas. El Iryo 06076 Madrid-Sevilla y el Ave 02080 Madrid-Sevilla registran igualmente retrasos superiores a los diez minutos. Por su parte, fuentes de Renfe han señalado a Europa Press que el primer tren Sevilla-Madrid del día, el 2661, ha llegado a destino con siete minutos de adelanto, en contraste con las demoras registradas en otros servicios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una enfermera, en estado crítico tras ser apuñalada por su pareja en el centro de salud de Benicàssim
  2. Problemas en el corredor mediterráneo: Adif anula un contrato por deficiencias en el tercer hilo
  3. Alejandra Escutia, jueza a los 26 años tras solo tres de estudio: 'De esa época solo recuerdo el encierro
  4. Una testigo de la tragedia del centro de salud de Benicàssim: 'Una chica ha salido diciendo que habían matado a la enfermera
  5. Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque
  6. Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
  7. El pueblo de Castellón donde siempre hace viento: dos de cada tres días sopla a más de 70 km/h
  8. Así fue el día más triste del Centro Salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla

‘El valor de cada día’: así impactará Dia a 3 millones de personas más con su Plan de Sostenibilidad 2026-29

‘El valor de cada día’: así impactará Dia a 3 millones de personas más con su Plan de Sostenibilidad 2026-29

'Íntims al Castell' 2026 reúne en Onda a Valeria Castro, Revólver, Estrella Morente y James Rhodes: ¿Cuándo actúa cada artista?

'Íntims al Castell' 2026 reúne en Onda a Valeria Castro, Revólver, Estrella Morente y James Rhodes: ¿Cuándo actúa cada artista?

Identitat, màscara i memòria a Vila-real: TEST 2026 posa en crisi el paper del personatge

Identitat, màscara i memòria a Vila-real: TEST 2026 posa en crisi el paper del personatge

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Científicos descubren cómo estimular el cerebro para promover el comportamiento altruista en las personas

Las nuevas generaciones necesitan sentirse arropadas por las empresas

Las nuevas generaciones necesitan sentirse arropadas por las empresas

Directo | Pleno en la Diputación de Castellón

Tracking Pixel Contents