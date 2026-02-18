ENERGÍA
Naturgy refuerza a Reynés ampliando su mandato hasta 2030 y reordena el poder en el consejo tras los cambios accionariales
La energética da un tercer consejero al fondo australiano IFM para igualar a Criteria y reduce a dos los asientos del gigante BlackRock-GIP
Naturgy lanza la reordenación de su gobernanza tras los cambios accionariales y refuerza a su presidente. El consejo de administración del grupo, principal gasista y tercera mayor eléctrica en España, ha decidido por unanimidad proponer a la junta de accionistas adelantar la renovación del mandato del presidente ejecutivo, Francisco Reynés, y extenderlo cuatro años más hasta 2030 (expiraba el próximo año). El presidente ve ampliada su presidencia y también se pondrá al frente de una comisión de nueva creación de visión estratégica para enfocar la compañía a largo plazo, con presencia de todos los grandes accionistas.
El consejo de administración también emprende su reorganización con un nuevo juego de pesos de poder tras los cambios accionariales de los últimos meses. El órgano de gobierno llevará a la junta de accionistas una propuesta para elevar el peso del fondo de australiano IFM con un tercer consejero, igualando los asientos de Criteria, y para reducir de tres a dos consejeros el poder del gigante BlackRock-GIP.
Tras los movimientos de los últimos meses, con BlackRock vendiendo parte de su participación y Criteria elevándola, el accionariado de Naturgy se reparte actualmente entre CriteriaCaixa (25,9%), el fondo australiano IFM (15,1%), el fondo CVC (13,8%), Blackrock (12,6%, de los cuales 11,4% corresponde a la participación de GIP), Corporación Alba (5%) y el grupo estatal argelino Sonatrach (4,1%). Hasta ahora, IFM es la única que tenía dos consejeros, frente a los tres representantes de GIP-Blackrock, CVC-Alba y CriteriaCaixa. El grupo Sonatrach no tiene presencia en el consejo de administración.
Próxima ampliación
