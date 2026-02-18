La Seguridad Social intensifica en Castellón el control sobre los trabajadores que acumulan bajas médicas

La Seguridad Social ha activado un nuevo sistema de vigilancia que afectará también a los trabajadores de Castellón que encadenen dos o más bajas médicas en un periodo de doce meses. La medida forma parte de un plan impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para frenar el crecimiento del gasto en incapacidad temporal (IT), que se ha incrementado de forma sostenida en los últimos años.

El refuerzo del control responde a las advertencias de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha señalado la “recurrencia” -la repetición de bajas en un mismo ejercicio- como uno de los principales factores de desequilibrio en las cuentas públicas. Ante este escenario, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) automatizará el seguimiento de los trabajadores que acumulen varias ausencias médicas, especialmente si son de corta duración.

El nuevo sistema se apoya en el Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal, que permitirá cruzar datos en tiempo real y activar revisiones de forma más ágil. Entre los cambios previstos se incluyen citaciones más tempranas por parte del tribunal médico o de la mutua, análisis detallados del historial clínico para comprobar si las bajas sucesivas están relacionadas y una mayor monitorización de las ausencias de entre uno y cuatro días.

Si se detecta que una misma patología no ha sido resuelta adecuadamente, el INSS podría iniciar un expediente de incapacidad permanente o incluso denegar una nueva baja si considera que se trata de una prolongación injustificada de la anterior.

Desde el Gobierno insisten en que el objetivo no es penalizar a los trabajadores enfermos, sino mejorar la fiscalización, detectar posibles fraudes y asegurar que las patologías crónicas reciban el tratamiento adecuado. La ministra Elma Saiz, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, lidera este cambio en la gestión de las bajas laborales.