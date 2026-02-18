Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital en 2026: la Seguridad Social actualiza la tabla con las nuevas cuantías

El Ingreso Mínimo Vital, gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está diseñado para garantizar un nivel mínimo de renta a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.

En 2026, el IMV se revaloriza de nuevo conforme a la normativa vigente, en línea con la actualización de las pensiones y otras prestaciones no contributivas.

¿Cuánto se cobra por el IMV en 2026?

El IMV no es una cantidad fija. Funciona como una renta garantizada: la Seguridad Social establece un umbral mínimo según la composición del hogar y paga la diferencia entre ese umbral y los ingresos reales del beneficiario.

Estas son las cuantías de referencia aproximadas para 2026, ya con la revalorización aplicada: