Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital en 2026: la Seguridad Social actualiza la tabla con las nuevas cuantías
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) seguirá siendo en 2026 una de las principales redes de protección social en España. La Seguridad Social ha actualizado las cuantías tras la revalorización anual y confirma que algunos hogares pueden llegar a los 1.500 euros mensuales, aunque no existe una paga fija ni universal. Estas son las claves para entender quién puede cobrarlo, cuánto se paga y qué requisitos hay que cumplir
Marcos Rodríguez
El Ingreso Mínimo Vital, gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está diseñado para garantizar un nivel mínimo de renta a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica.
En 2026, el IMV se revaloriza de nuevo conforme a la normativa vigente, en línea con la actualización de las pensiones y otras prestaciones no contributivas.
¿Cuánto se cobra por el IMV en 2026?
El IMV no es una cantidad fija. Funciona como una renta garantizada: la Seguridad Social establece un umbral mínimo según la composición del hogar y paga la diferencia entre ese umbral y los ingresos reales del beneficiario.
Estas son las cuantías de referencia aproximadas para 2026, ya con la revalorización aplicada:
