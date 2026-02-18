Michaud (Glovo) a Yolanda Díaz: "Todas las empresas deberían certificar que son transparentes con sus algoritmos"

“La ‘ley Rider’ nos ha puesto un reto y eso nos hará mejores. Si Glovo puede adaptarse a España, puede adaptarse a cualquier mercado”, le ha concedido el cofundador de Glovo, Sacha Michaud, a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Dos personalidades que durante años han estado enfrentadas y defendiendo dos maneras muy distintas de concebir la economía y las relaciones laborales se han sentado cara a cara a debatir en una nueva edición de ‘Diálogos (im)posibles’, organizada por El Periódico y beBartlet.

“Fue una negociación muy larga, muy confrontativa”, ha recordado la líder de Sumar, que en 2021 impulsó una norma para obligar a las empresas de reparto de comida a domicilio a que contrataran directamente a sus repartidores. Un modelo laboral que durante años ha generado un fuerte coche entre el Ministerio de Trabajo y esta empresa “tamaño Ibex”, según la ha definido su fundador, con 100.000 repartidores distribuidos en 22 países.

Madrid. 18.02.2026. Diálogos (im)posibles. Yolanda Díaz y Sacha Michaud, Glovo. El Periódico y beBartlet / José Luis Roca / EPC

En diciembre de 2024, Glovo decidió acatar la ley y desde julio de 2025 que ya solo opera con mensajeros asalariados y no autónomos, como le censuró la autoridad laboral. De la necesidad Michaud ha decidido hacer virtud y ha reclamado “que todo el mundo juegue con las mismas reglas”, mientras que ha reivindicado extender ese marco común a través de la reciente directiva europea de plataformas digitales, diseñada precisamente por Yolanda Díaz durante la última presidencia española del Consejo de Europa.

Pese a los pasados desencuentros y las reticencias con las que Glovo ha acabado acatando el nuevo modelo, ahora Michaud reclama que este se extienda por toda Europa. "Me gustaría que las reglas fueran claras y espero que la directiva de plataformas las marque para los diferentes países", ha insistido.

Modelo Europa

Tanto Díaz como Michaud han coincidido en que Europa enfrenta hoy un reto mayúsculo y que amenaza su modelo social. Un reto que no es otro que competir con las grandes potencias e innovar como ellas, pero sin renunciar al estado de bienestar y no sacrificarlo, en aras de tratar de mantener el crecimiento económico.

“Estamos en un sándwich entre Pekín y Washington”, donde se prodiga una “competencia desleal entre las empresas”. “Europa debe despertar, […] como Europa no de un paso adelante y regule la IA perderá el tren de la historia”, ha enfatizado la vicepresidenta.

“El reto abarca otras muchas industrias, no solo a nosotros. Creo que todos los europeos confiamos en la protección de la sociedad y de los trabajadores. Estados Unidos y Asia tienen otros valores y los líderes de empresas tecnológicas suelen, lamentablemente, venir de estas zonas. Tenemos que poner las reglas que queremos nosotros, los europeos. Para mí es un reto, un reto que hemos afrontado [en Glovo] y es un reto cuyo éxito determinará, en muchos otros factores, el éxito de Europa”, ha coincidido Michaud.

Madrid. 18.02.2026. Diálogos (im)posibles. Yolanda Díaz y Sacha Michaud, Glovo. El Periódico y beBartlet. / José Luis Roca / EPC

Ambos han coincidido en señalar que Europa no debe dar su brazo a torcer ante la promesa de que menos regulación generaría más empleo. "Ese es un debate falso", ha afirmado la vicepresidenta. "Si las reglas del juego son claras y una gran empresa extranjera no puede venir a operar con rentabilidad, pues que no venga. Los europeos somos capaces de generar negocio nosotros mismos", ha concedido Michaud.

Más transparencia de las empresas con sus algoritmos

En aras de esa armonización de las reglas del juego, el cofundador de Glovo le ha reclamado a la vicepresidenta segunda que promueva la transparencia de los algoritmos, que rigen sobre las condiciones laborales de los trabajadores, obligando a todas las compañías que los usan a someterse a un test que acredite dicha transparencia. “La certificación de transparencia algorítmica nos gustaría que fuera una obligación de las empresas”, ha reclamado. "Tenemos una oportunidad de acabar con esa desigualdad", ha insistido.

La vigente 'ley Rider' ya obliga a las empresas que emplean algoritmos en sus relaciones laborales -para asignar pedidos, marcar el ritmo de producción o filtrar currículos para contratar o no a una persona- a comunicar a la representación legal de los trabajadores el alcance de los mismos. No obstante, no todas las compañías practican con el mismo rigor dicha transparencia y, de hecho, la Inspección de Trabajo ya ha sancionado a alguna, como por ejemplo Amazon, por no dar toda la información requerida a los sindicatos.

El principal reto que enfrentan los trabajadores a este respecto es la falta de formación para entender la información que su empresa les remite. También aquellas empresas que compran programas informáticos a terceros y desconcen en qué condiciones y bajo qué sesgos los han configurado. La directiva europea insta a los Estados a obligar a las empresas a que paguen a un técnico que asesore a los trabajadores y les guíe a este respecto, si bien por el momento España no ha traspuesto esta parte de la directiva.

Pendientes de la directiva

Una vez Glovo ha decidido, acorralado por las multas de Inspección y la apertura de una investigación penal contra su CEO, acatar la 'ley Rider', su fundador ha reclamado la misma diligencia con todas las empresas. El dardo iba por Uber, su principal competidor en España y que sigue operando con repartidores autónomos, si bien ya ha anunciado que cesará en ello. "Los actores americanos en mi país tienen la misma sanción que el resto", le ha asegurado Díaz.

Pero la reivindicación de Michaud ha ido también por otras compañías de la 'gig economy' que no reparten comida, pero también se valen de algoritmos para organizar y distribuir su trabajo y, en algunos casos, esquivar ciertas obligaciones laborales y fiscales. Según sus números, en España hay medio millón de trabajadores en plataformas y varias de estas compañías están subcontratadas por grandes multinacionales cotizadas en el Ibex. "Soy una firme partidaria de la regulación, también para que exista competencia leal entre las empresas", ha afirmado la vicepresidenta segunda del Gobierno.