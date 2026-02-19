Confirmado por Hacienda: esta es la deducción de más de 1.000 euros que podrán aplicar en Castellón

La posibilidad de deducir el seguro de hogar en la declaración de la Renta ha generado mucho interés con vistas a la campaña de 2026. Esta expectación se debe a una cifra destacada: el ahorro fiscal podría superar los 1.000 euros, alcanzando un máximo de 1.356 euros. Sin embargo, no estamos ante una ayuda generalizada; se trata de aplicar un régimen transitorio específico que solo beneficia a determinados contribuyentes.

El punto clave radica en la antigua deducción estatal por inversión en vivienda habitual. Aunque dejó de estar disponible para las compras realizadas a partir de enero de 2013, sigue vigente para quienes adquirieron su vivienda antes de esa fecha y ya la aplicaban en su momento. Estos propietarios, siempre que continúen cumpliendo con los requisitos establecidos, pueden incluir ciertos gastos ligados a su hipoteca dentro de la base de deducción permitida.

Uno de esos gastos puede ser el seguro de hogar, aunque con ciertas condiciones. No basta con contar con una póliza; esta debe estar vinculada al préstamo hipotecario y formar parte específica de las condiciones de financiación del inmueble. Además, únicamente se admite la porción relacionada con la cobertura básica del inmueble frente a riesgos significativos. Servicios adicionales o garantías complementarias quedan excluidos.

El mecanismo funciona del siguiente modo: la base máxima anual para deducir por vivienda habitual es de 9.040 euros, sobre la cual se aplica un 15%. Así se establece el límite teórico de 1.356 euros. En la práctica, el seguro representa solo una fracción del conjunto integrado por la amortización y los intereses del préstamo, lo que significa que el ahorro concreto estará determinado por cuánto se alcance dentro de esa base máxima.

La campaña de declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de 2025 dará comienzo el 8 de abril. Están obligados a declarar aquellos que hayan obtenido ingresos íntegros iguales o superiores a 22.000 euros anuales, o quienes superen los 15.876 euros si tuvieron más de un pagador.

Por otro lado, existen otras situaciones en las que el seguro de hogar puede tener impacto en el ámbito fiscal. En el caso de viviendas alquiladas, la prima puede considerarse un gasto deducible al calcular el rendimiento del capital inmobiliario, reduciendo así la base sujeta a tributación por el alquiler. Asimismo, los autónomos que empleen parte de su vivienda como lugar de trabajo podrían deducir una proporción del seguro si evidencian dicho uso. Los especialistas recalcan la importancia de revisar cuidadosamente el borrador fiscal y guardar toda la documentación que demuestre la conexión entre la póliza y el préstamo hipotecario.