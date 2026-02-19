¿Es procedente un despido por bajo rendimiento? Una trabajadora denuncia a su empresa y el tribunal dicta sentencia

La empresa le advirtió y la cambió de puesto, pero no fue suficiente, su rendimiento seguía siendo bajo. Este caso queda recogido en una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) después de que la trabajadora denunciara a la empresa por despido improcedente.

En el texto, al que ha tenido acceso EFE, se desestima el recurso presentado por la trabajadora de una empresa de gestión tributaria que declaró procedente su despido por su bajo rendimiento. Tampoco consideró que el cese vulnerara sus derechos fundamentales, tal y como reclamaba la denunciante.

Bajo rendimiento en el trabajo

La sentencia indica que la empresa acreditó el bajo rendimiento de la trabajadora en la gestión que tenía encomendada y que era inferior al de otros compañeros de trabajo. La empresa demostró con pruebas que en un primer momento fue cambiada a su departamento para ver si mejoraba su rendimiento y, en otra ocasión una supervisora se entrevistó con ella y le pidió que pusiera de su parte para desarrollar el trabajo que se esperaba de ella.

Por ello el tribunal no considera que esa situación hubiera sido consentida por la empresa, tal y como argumentaba la recurrente.

La sentencia indica que la misma no es firme, ya que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en casos de despido por bajo rendimiento?

Para poder despedir a un trabajador por este motivo debe estar debidamente justificado y acreditado. El trabajador debe recibir una carta de despido clara y precisa con el motivo detallado y éste puede impugnar el despido ante los tribunales en el plazo de 20 días hábiles.