Calendario de pensiones en febrero de 2026: Estos son los bancos que pagan antes

El ingreso de la pensión es una de las fechas más esperadas del mes para millones de hogares en España. En febrero de 2026, la mayoría de las entidades financieras volverán a adelantar el abono respecto al calendario oficial de la Seguridad Social, concentrando los pagos entre el viernes 20 y el miércoles 25 de febrero.

Según establece la Seguridad Social, las pensiones deben figurar en la cuenta del beneficiario el primer día hábil del mes y, en todo caso, antes del cuarto día natural. Sin embargo, desde hace años muchas entidades aplican una política comercial de anticipo, lo que permite a los pensionistas disponer del dinero antes de que termine el mes.

Este febrero, al no coincidir los días habituales con festivos ni fines de semana, apenas habrá variaciones en el calendario. Las primeras entidades en ingresar la pensión serán Bankinter, Unicaja y Caja Ingenieros, que abonan la prestación este viernes 20 de febrero.

El lunes 23 de febrero está previsto el pago por parte de Banco Santander. El martes 24 de febrero, recibirán el ingreso los clientes pensionistas de CaixaBank, entidad que mantiene el día 24 como fecha fija de abono durante todo el año, independientemente de que sea laborable o festivo.

El grueso de los pagos se concentrará el miércoles 25 de febrero. Ese día ingresarán la pensión BBVA, ING, Banco Sabadell, Abanca, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar. En el caso de Ibercaja, Kutxabank, Sabadell o Cajamar, el día 25 es su fecha habitual, adelantándose al día hábil anterior solo si coincide con festivo o fin de semana, algo que no ocurre este mes.

l adelanto que ofrecen muchas entidades es posible gracias a la información que reciben previamente de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que les permite conocer con antelación tanto los beneficiarios como las cuantías. Si llegada la fecha prevista el ingreso no aparece en la cuenta, lo recomendable es comprobar primero el calendario del banco. Si persiste la incidencia, conviene contactar con la entidad financiera y, en caso necesario, con la Seguridad Social para verificar que no exista ningún error administrativo.