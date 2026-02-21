Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaAbdelkader, en los juzgados de Vila-realFallece en el centro de CastellóAbuso sexualMagdalena sin canciónJennifer BaldiniPrograma oficial Magdalena 2026Polémica multa
instagramlinkedin

Los promotores recortan el tamaño de los pisos para reducir costes

La falta de mano de obra y de suelo ha disparado el coste de los pisos en València por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado y las empresas inmobiliarias apuestan por construir más viviendas en el mismo espacio

Trabajos de construcción de un edificio en el PAI de Malilla de València.

Trabajos de construcción de un edificio en el PAI de Malilla de València. / Germán Caballero

Ramón Ferrando

Los promotores están recortando "a marchas forzadas" el tamaño de los pisos en València y su área metropolitana para reducir los costes y que les salgan los números. La falta de mano de obra y de suelo ha disparado el precio de los pisos en València por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado y las empresas inmobiliarias apuestan por construir más viviendas en el mismo espacio. Son pisos de 36 metros cuadrados que se venden por 200.000 euros más IVA.

El precio de los pisos de obra nueva en València ha roto este 2026 el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Hasta ahora esos precios estaban reservados a las promociones de obra nueva de ciudades como Madrid o Barcelona. La falta de oferta y la competencia por los pocos pisos que salen al mercado han tensionado al máximo el precio de la vivienda en el Cap i Casal.

Recortar metros

El director del Observatorio de la Vivienda de la UPV, Rafael Cos-Gayón, asegura que la solución para reducir el precio pasa por recortar el número de metros cuadrados de la vivienda y por impulsar la construcción de pisos protegidos. Cos-Gayón reconoce que en València hay "tan poco oferta" de obra nueva que es complicado dar un precio medio. "No es normal que una ciudad de más de 800.000 habitantes tenga 137 pisos de obra nueva disponibles", admite.

José Manuel Martínez Plaza, subdirector general de Olivares Consultores y uno de los profesionales que mejor conoce el estado real del mercado inmobiliario valenciano, advierte de que no va a aumentar la oferta de pisos de obra nueva disponibles. "Es evidente que en València hay poca obra nueva. Ahora ha salido una promoción de 150 pisos en Nou Benicalap, pero eso realmente supone un aumento inmediato de 20 viviendas. Las empresas venden por tramos sus promociones para no pillarse los dedos con los costes. Su objetivo es llegar al 50 % de ventas que piden los bancos para conceder la financiación y luego venden más según avanza la obra y se aproxima el plazo de entrega", explica.

"Ni burbuja ni especulación"

El directivo de Olivares Consultores, que es el responsable del área residencial, insiste en que a pesar del incremento del precio de los pisos los promotores no están ganando mas. "No hay ni burbuja ni especulación. Hay un incremento muy importante de los costes de construcción y esa situación va a ir a más por la falta de trabajadores para la obra", advierte.

Construcción de un edificio en València, en imagen de archivo.

Construcción de un edificio en València, en imagen de archivo. / German Caballero

Coste del suelo

Además, el coste del suelo se ha disparado en el Cap i Casal por la falta de solares disponibles. Hasta ahora, el tope máximo estaba en unos mil euros el metro cuadrado. "Ahora hay operaciones en las que se está pidiendo entre 1.700 y 2.000 euros el metro cuadrado. Estas operaciones no se están cerrando porque el coste de los pisos se dispara. A esos precios tienes que vender la vivienda a entre 7.000 y 8.500 euros el metro cuadrado", advierte José Manuel Martínez.

La solución que han encontrado los promotores es reducir el número de metros cuadrados de las viviendas nuevas. "El tamaño de las viviendas se está reduciendo a marchas forzadas", advierte el subdirector general de Olivares Consultores. El experto destaca que pisos de 36 metros cuadrados por debajo de 200.000 euros "se venden muy bien".

Construcción de un edificio de viviendas en Malilla.

Construcción de un edificio de viviendas en Malilla. / Germán Caballero

Medio millón por tres dormitorios

José Manuel Martínez añade que son viviendas de un dormitorio, con armario empotrado y cocina. "Triunfan porque es lo que los valencianos pueden pagar. Además, cada vez hay más divorciados y solteros a los que les encaja esta solución", puntualiza. El consultor inmobiliario precisa que en València un piso de obra nueva de tres o cuatro dormitorios no baja del medio millón de euros y ese mercado es muy reducido. Este tipo de compras las están acometiendo extranjeros con alto poder adquisitivo.

Noticias relacionadas y más

La gestora española de inversiones inmobiliarias Momentum comercializa Central Park Garden, una promoción situada en primera línea del proyecto de ampliación del Parque Central de València, en la calle Doctor Domagk, 5. El edificio está compuesto por 75 apartamentos y dispone de gastroteca, zona de coworking y lavandería, además de espacios reservados para aparcamiento de bicicletas. El precio de las viviendas parte desde 222.000 euros + IVA. El tamaño de los pisos es de 36 a 60 metros cuadrados. Un segundo ejemplo es un edificio en la calle Pianista Iturbe de València donde se han vendido estudios de 36 metros cuadrados por 175.000 euros más impuestos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una empresa aragonesa planea abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló
  2. Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim
  3. Nuevo despido colectivo en la industria de Castellón, que afecta a una cuarta parte de la plantilla
  4. María José y Noemí llevaban entre 36 y 48 horas muertas cuando el asesino simuló descubrir el doble crimen
  5. Aemet empeora su predicción por la borrasca de gran impacto Pedro en Castellón
  6. Nuevo paso en la liquidación de una emblemática azulejera: tres millones de euros para despidos
  7. Una conocida franquicia de deportes aterriza en un pueblo de Castellón y busca personal
  8. Accidente laboral en Onda: un trabajador queda con la pierna en estado catastrófico

José Antonio Luengo, psicólogo: "El 50% de los trastornos psicológicos en adultos afloran antes de los 15 años. Es fundamental intervenir en colegios"

José Antonio Luengo, psicólogo: "El 50% de los trastornos psicológicos en adultos afloran antes de los 15 años. Es fundamental intervenir en colegios"

Juicio a un hombre africano acusado de violar a una joven en una discoteca de Madrid: "Había mucha gente de color allí, yo no fui"

Juicio a un hombre africano acusado de violar a una joven en una discoteca de Madrid: "Había mucha gente de color allí, yo no fui"

Humanidades frente al ruido del poder

Humanidades frente al ruido del poder

Moró conmemora el 35º aniversario de su Segregación con tradición, pólvora y música

Moró conmemora el 35º aniversario de su Segregación con tradición, pólvora y música

Paquito D’Rivera llega a Castelló: una leyenda viva del jazz toma el Teatre del Raval

Paquito D’Rivera llega a Castelló: una leyenda viva del jazz toma el Teatre del Raval

Benicarló desbloquea tras 20 años paralizado el PAI Sant Isidre y creará 250 nuevas viviendas

Benicarló desbloquea tras 20 años paralizado el PAI Sant Isidre y creará 250 nuevas viviendas

¿Quién es Gonzalo Romero el nuevo concejal del Ayuntamiento de Castelló tras la salida de Ramírez?

¿Quién es Gonzalo Romero el nuevo concejal del Ayuntamiento de Castelló tras la salida de Ramírez?

La brecha salarial no se cierra: las mujeres de Castellón cobran hoy lo mismo que ganaban los hombres en 2015

La brecha salarial no se cierra: las mujeres de Castellón cobran hoy lo mismo que ganaban los hombres en 2015
Tracking Pixel Contents