Los promotores recortan el tamaño de los pisos para reducir costes

Los promotores están recortando "a marchas forzadas" el tamaño de los pisos en València y su área metropolitana para reducir los costes y que les salgan los números. La falta de mano de obra y de suelo ha disparado el precio de los pisos en València por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado y las empresas inmobiliarias apuestan por construir más viviendas en el mismo espacio. Son pisos de 36 metros cuadrados que se venden por 200.000 euros más IVA.

El precio de los pisos de obra nueva en València ha roto este 2026 el techo psicológico de los 4.000 euros el metro cuadrado, según advierte el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València. Hasta ahora esos precios estaban reservados a las promociones de obra nueva de ciudades como Madrid o Barcelona. La falta de oferta y la competencia por los pocos pisos que salen al mercado han tensionado al máximo el precio de la vivienda en el Cap i Casal.

Recortar metros

El director del Observatorio de la Vivienda de la UPV, Rafael Cos-Gayón, asegura que la solución para reducir el precio pasa por recortar el número de metros cuadrados de la vivienda y por impulsar la construcción de pisos protegidos. Cos-Gayón reconoce que en València hay "tan poco oferta" de obra nueva que es complicado dar un precio medio. "No es normal que una ciudad de más de 800.000 habitantes tenga 137 pisos de obra nueva disponibles", admite.

José Manuel Martínez Plaza, subdirector general de Olivares Consultores y uno de los profesionales que mejor conoce el estado real del mercado inmobiliario valenciano, advierte de que no va a aumentar la oferta de pisos de obra nueva disponibles. "Es evidente que en València hay poca obra nueva. Ahora ha salido una promoción de 150 pisos en Nou Benicalap, pero eso realmente supone un aumento inmediato de 20 viviendas. Las empresas venden por tramos sus promociones para no pillarse los dedos con los costes. Su objetivo es llegar al 50 % de ventas que piden los bancos para conceder la financiación y luego venden más según avanza la obra y se aproxima el plazo de entrega", explica.

"Ni burbuja ni especulación"

El directivo de Olivares Consultores, que es el responsable del área residencial, insiste en que a pesar del incremento del precio de los pisos los promotores no están ganando mas. "No hay ni burbuja ni especulación. Hay un incremento muy importante de los costes de construcción y esa situación va a ir a más por la falta de trabajadores para la obra", advierte.

Coste del suelo

Además, el coste del suelo se ha disparado en el Cap i Casal por la falta de solares disponibles. Hasta ahora, el tope máximo estaba en unos mil euros el metro cuadrado. "Ahora hay operaciones en las que se está pidiendo entre 1.700 y 2.000 euros el metro cuadrado. Estas operaciones no se están cerrando porque el coste de los pisos se dispara. A esos precios tienes que vender la vivienda a entre 7.000 y 8.500 euros el metro cuadrado", advierte José Manuel Martínez.

La solución que han encontrado los promotores es reducir el número de metros cuadrados de las viviendas nuevas. "El tamaño de las viviendas se está reduciendo a marchas forzadas", advierte el subdirector general de Olivares Consultores. El experto destaca que pisos de 36 metros cuadrados por debajo de 200.000 euros "se venden muy bien".

Medio millón por tres dormitorios

José Manuel Martínez añade que son viviendas de un dormitorio, con armario empotrado y cocina. "Triunfan porque es lo que los valencianos pueden pagar. Además, cada vez hay más divorciados y solteros a los que les encaja esta solución", puntualiza. El consultor inmobiliario precisa que en València un piso de obra nueva de tres o cuatro dormitorios no baja del medio millón de euros y ese mercado es muy reducido. Este tipo de compras las están acometiendo extranjeros con alto poder adquisitivo.