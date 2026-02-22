Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luis Iturriaga, jubilado a los 63 tras 43 años cotizados: "Me penalizan injustamente con más del 14% de mi pensión"

La jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, acarrea una rebaja de la pensión final

Un jubilado delante de un cajero automático, en Barcelona. / Ferran Nadeu

Jordi Grífol

Para cobrar íntegramente la pensión de jubilación en España es actualmente necesario hacerlo a los 65 años en caso de haber cotizado 38 años y 3 meses o más, o 66 años y 10 meses en caso de haberlo hecho durante menos de 38 años y 3 meses. La jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria, acarrea una rebaja de la pensión final que los jubilados con más de 40 años cotizados también sufren y califican de "injusta".

"Me jubilé a los 63 años con una jubilación anticipada, involuntaria y con 43 años cotizados y me penalizaron injustamente con un coeficiente reductor de mi pensión de un 14,62%", pone de manifiesto Luis Iturriaga, miembro de Asjubi40, asociación de jubilados que reclama la derogación de los coeficientes reductores para pensionistas con largas carreras de cotización, algo que afecta, exponen, a más de 860.000 jubilados españoles.

Coeficientes reductores

Jubilarse anticipadamente de forma involuntaria (generalmente debido a un despido a una edad en la que resulta difícil encontrar un nuevo empleo) implica una reducción de la pensión de un 5,25% para los que hayan cotizado más de 38 años y 6 meses y menos de 41 años y 6 meses; un porcentaje que se eleva al 14% en el caso de jubilarse anticipadamente dos años antes de lo establecido.

También aquellos que hayan cotizado 44 años y 6 meses o más ven su pensión recortada en un 12% si se jubilan anticipadamente dos años antes pese a ser involuntariamente.

Agravio comparativo

Una situación que Iturriaga califica, directamente, de cadena perpetua. "Somos más de 800.000 personas afectadas por esta injusticia. Exijo que este Gobierno llamado progresista derogue esta cadena perpetua y que no nos ningunee por más tiempo, retire este agravio comparativo y de falta de equidad con otros colectivos que con 35 años cotizados y 60 años de edad se jubilan con el 100% de su pensión. Conmutación de la cadena perpetua ya".

El testimonio de Luis Iturriaga es uno de los muchos casos que está difundiendo la asociación Asjub40 para denunciar estas penalizaciones permanentes en las pensiones de jubilados con largas carreras de cotización, "tras toda una vida de trabajo". Defendiendo, exponen, "el principio de contributividad y la equidad frente a otros colectivos que no sufren estos recortes".

"Asjubi40 ha llevado su reivindicación a Europa, manteniendo reuniones con eurodiputados y presentando quejas ante instituciones europeas, con el apoyo de plataformas como AGE Platform Europe", declaran.

TEMAS

