Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo
Más del 96 por ciento de los solicitantes recibirán la ayuda
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este viernes más de 38 millones de euros de la ayuda a los ganaderos de vacuno de carne en régimen extensivo.
En total, se pagan 6.115 expedientes que suponen más del 96 por ciento de los solicitantes de esta ayuda y el importe abonado corresponde al 90% de la ayuda, que es lo que se puede pagar en esta fecha.
Con ello, la Junta vuelve a cumplir con los ganaderos y paga a principios del año esta ayuda, tal y como ocurrió en 2025.
- El Gobierno garantiza las obras de la N-232 en Morella
- Uno de los alcaldes más famosos de España visita una de las empresas del grupo Pamesa
- Todos los conciertos de las fiestas patronales de este 2026 en Vila-real
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
- Una influencer de Castellón abre el debate tras pagar 900 euros en el restaurante DiverXO: 'Sinceramente...
- Arrancan las obras para rehabilitar un cuartel en ruinas de Castellón y convertirlo en espacio cultural: 'Queremos que el pueblo gane vida
- Marató bp Castelló: las calles que estarán cortadas y líneas de autobús que sufrirán alteraciones este domingo 22 de febrero
- España 'descubre' al CD Castellón y Bob Voulgaris