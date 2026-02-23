Arcadio Barrera, jubilado: "He cotizado durante más de 44 años y cada mes sufro un recorte injusto en mi pensión"

El debate sobre las pensiones vuelve a situarse en el centro de la agenda política tras las recientes declaraciones del Ejecutivo sobre la posibilidad de aprobar determinadas medidas sociales sin necesidad de que pasen por la tramitación ordinaria en el Congreso. En ese contexto, el colectivo ASJUBI40 - que agrupa a jubilados con más de 40 años cotizados - ha reactivado sus reivindicaciones para poner fin a lo que consideran una penalización injusta en sus prestaciones.

Arcadio Barrera, jubilado e integrante de este movimiento, ha alzado la voz para pedir una respuesta inmediata. Con más de 44 años cotizados, denuncia que sigue sufriendo una reducción en su pensión pese a haber superado ampliamente el periodo de cotización exigido. Su mensaje se dirige directamente a la ministra competente en materia de Seguridad Social, a quien reclama una decisión política sin más demoras.

“Recientemente hemos escuchado a la ministra anunciar la posibilidad de aprobar medidas sociales sin necesidad de pasar por la Cámara”, afirma Barrera. A su juicio, si el Gobierno contempla mecanismos ágiles para determinadas cuestiones, la situación de quienes han cotizado más de cuatro décadas debería incluirse entre las prioridades. “Si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí”, subraya.

El jubilado recuerda además que desde el propio Ejecutivo se ha señalado que existen asuntos que no pueden esperar la deliberación parlamentaria ordinaria. “Ministra, usted misma ha afirmado que hay asuntos que no pueden esperar a la deliberación del Congreso. La justicia para quienes hemos cotizado más de 40 años representa precisamente uno de estos temas urgentes”, sostiene. Para ASJUBI40, la aplicación de coeficientes reductores a largas carreras laborales constituye una discriminación que debería corregirse sin más trámites.

Barrera insiste en que el respaldo político y social ya ha quedado patente en anteriores votaciones. “Ya no resulta necesario testar la opinión del Congreso. En noviembre la respuesta fue clara y afirmativa. La mayoría social y parlamentaria respalda nuestra reivindicación”, asegura. Por ello, rechaza que se argumenten obstáculos procedimentales como motivo para retrasar la medida. “No queremos escuchar más sobre trámites y sobre esperas interminables”, añade.

Arcadio Barrera (ASJUBI40): “Si existe una vía rápida para cuestiones sociales, nuestra solución debe estar contemplada ahí”. / INFORMACIÓN

El colectivo reclama que se eliminen las penalizaciones aplicadas a quienes accedieron a la jubilación anticipada tras largas trayectorias laborales. Para Barrera, el debate no es técnico ni temporal, sino político: “No se trata de una cuestión de tiempo, sino de una decisión y compromiso”.

En su intervención, el jubilado interpela directamente a la ministra: “Si usted, ministra, tiene la posibilidad de firmar hoy mismo el fin de esta discriminación, ¿por qué no lo hace?”. Considera que el Gobierno dispone de instrumentos legales suficientes para actuar de oficio cuando se trata de proteger derechos sociales. “Si el Gobierno tiene la capacidad de actuar de oficio para proteger los derechos sociales, exigimos que lo haga ahora con ASJUBI40”, reclama.

Barrera también rechaza que su reivindicación quede atrapada en la confrontación política. “No somos una moneda de cambio en el debate político. Somos ciudadanos con derechos”, afirma. Recuerda que el propio Ejecutivo reconoció en su momento esta cuestión como “una asignatura pendiente”, por lo que considera que ha llegado el momento de resolverla. “Ministra, no mire hacia otro lado. Si la vía es el decreto, que sea para hacer justicia sin esperas, sin excusas, ahora”, concluye.