Paramount eleva su oferta por Warner Bros pese al rechazo del consejo y busca batir a Netflix

Continúa la batalla entre Netflix y Paramount para hacerse con uno de los activos en venta más jugosos de Hollywood. Paramount Skydance ha tomado la decisión de elevar su oferta para comprar el histórico conglomerado estadounidense Warner Bros Discovery (WBD), tal y como ha informado la agencia de noticias 'Bloomberg'.

La nueva oferta, cuyos detalles no se han revelado, mejora la propuesta de 30 dólares por acción, totalmente en efectivo, que Paramount presentó directamente a los accionistas de Warner Bros el 8 de diciembre. La propuesta aborda también varias de las reservas que mantenían los ejecutivos de Warner Bros. con respecto a las anteriores ofertas, entre las que destaca mayores certezas respecto a la financiación de Paramount.

Paramount se autoinvita

El curso de la operación es largo, complejo y confuso, y lo cierto es que al principio Paramount no estaba invitado a la fiesta. Warner Bros acordó en diciembre de 2025 vender sus estudios de cine y televisión y el negocio de HBO a Netflix Inc. por 27,75 dólares por acción. El acuerdo implicaba la escisión de las cadenas de cable de Warner Bros., como CNN y TNT. Tres días después de que se anunciara el acuerdo, el 8 de diciembre, Paramount lanzó una opa hostil sobre la histórica compañía. La operación coincidió con los comentarios del presidente de EEUU, Donald Trump, amigo y aliado de la familia Ellison, que avisó de que una posible toma de control de Netflix "podría ser un problema".

Durante la totalidad del mes de diciembre, Warner afirmó que ya había rechazado en dos ocasiones borradores de acuerdo enviados por Paramount, por lo que la intención del histórico estudio de vender el negocio a Netflix se hizo más patente que nunca. El pasado 7 de enero, la junta directiva de Warner Bros. solicitó a sus accionistas que se opusieran a la propuesta de adquisición formulada por Paramount, e impulsada por el CEO de la compañía, David Ellison, hijo del multimillonario fundador de Oracle Larry Ellison. Pese a que este último apoyaría a su hijo a través de un aval de 40.000 millones de dólares destinado a financiar la operación.

Un nuevo giro

Sin embargo, con la mejora de la operación la batalla cobra un nuevo color. Bloomberg ha informado, citando fuentes internas, de que Warner ha reabierto conversaciones con Paramount por un periodo de siete días que finaliza el próximo lunes. Si la junta directiva del estudio considera superior la oferta de Paramount a la que ya había firmado con Netflix, el gigante del streaming tendrá cuatro días para responder.

Pese a los nuevos avances, las cotizaciones de las tres involucradas no sufrieron cambios bruscos en Wall Street. Las acciones de Warner Bros. se sitúan a estas horas en los 29,21 dólares en el intercambio preapertura. Por su parte, los títulos de Netflix cerraron el lunes con una caída del 3,37%, mientras que antes de la apertura ganan un 0,53%. Las acciones de Paramount Skydance ganan un 0,76% en preapertura, mientras que el lunes cerraron con una caída del 1,40%.