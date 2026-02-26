El error de los 3.400 euros en la Renta: cuando la declaración puede salirte cara

Elegir entre declaración de la Renta individual o conjunta parece un trámite más al confirmar el borrador, pero puede cambiar el resultado final incluso si tus ingresos no han variado. Los textos de referencia coinciden en una idea: no hay una respuesta universal, y fiarse de la costumbre puede costar dinero. La clave está en hacer números -y hacerlo antes de presentar- porque hay una cifra que se repite en la normativa y en los cálculos: 3.400 euros.

Esa cantidad es la reducción por tributación conjunta que se aplica en la base imponible en el caso más habitual: la unidad familiar formada por cónyuges no separados legalmente y, si los hubiera, hijos menores o mayores incapacitados judicialmente que convivan. En unidades monoparentales, la reducción es distinta: 2.150 euros. Pero conviene tener claro qué es y qué no es: no es una deducción directa en la cuota, sino una reducción de la base sobre la que se aplican los tipos del impuesto. Por eso el ahorro real depende del tramo en el que se tribute.

Aquí aparece el error más común: pensar que la conjunta “siempre” beneficia por esos 3.400 euros. El propio Manual de la Renta recuerda un matiz clave del mínimo personal: en conjunta, el mínimo aplicable es 5.550 euros anuales, con independencia del número de miembros. En cambio, si se declara de forma individual, cada contribuyente aplica su mínimo. En un matrimonio, eso significa que dos declaraciones individuales suman 11.100 euros (5.550 + 5.550), mientras que en conjunta se mantiene un solo mínimo.

La diferencia puede ser decisiva según cómo estén repartidos los ingresos. Cuando uno de los cónyuges no trabaja o tiene rentas muy bajas, la conjunta suele ganar puntos: permite “aprovechar” la reducción y parte de los mínimos que, de otro modo, pueden quedar sin efecto en el miembro sin ingresos. En cambio, cuando ambos tienen sueldos medios o altos y similares, la conjunta puede convertirse en una trampa: se resta menos por mínimos y, además, al sumar rentas en una sola declaración, una parte puede saltar a tramos superiores por la progresividad del IRPF.

En algunos casos, la conjunta también puede ser útil por la lógica de acumular resultados: las pérdidas patrimoniales de un miembro pueden compensarse con ganancias del otro dentro de la misma declaración. Pero la regla práctica que se repite en los textos es simple: simular. La Agencia Tributaria permite comparar ambas modalidades en Renta WEB antes de presentar, y no hacerlo es renunciar a un posible ahorro “por defecto”.

Checklist rápido antes de decidir:

Revisa bien la unidad familiar y quién puede incluir a los hijos.

Comprueba que las rentas y retenciones están correctas.

Simula individual y conjunta y compara resultado final (a ingresar/a devolver).

Y atención a un cambio técnico relevante: en custodia compartida, el TEAC fijó el 19 de julio de 2024 que, si no se acredita mutuo acuerdo previo para que uno u otro progenitor haga la conjunta, entonces ambos progenitores (y los hijos) deben tributar en individual.