La Seguridad Social revisa el recorte en la jubilación anticipada: Hasta 400 euros al mes

La Seguridad Social ha decidido dar marcha atrás en el cambio que, desde el 1 de enero de 2026, estaba endureciendo de forma repentina el recorte aplicado a quienes se jubilan de manera anticipada y cobran la pensión máxima. El Ministerio que dirige Elma Saiz corregirá el criterio por el que dejó de aplicarse el periodo transitorio de penalizaciones pactado en la reforma de pensiones de 2021.

El origen del problema está en cómo se calculan los coeficientes reductores en la jubilación anticipada. La reforma introdujo que las penalizaciones actuaran directamente sobre la pensión y no sobre la base reguladora, de modo que el recorte tuviera efecto real también en rentas altas. Para evitar un salto brusco, se diseñó una senda gradual de penalizaciones entre 2024 y 2033 para quienes, tras los recortes, seguirían por encima del tope del sistema.

Sin embargo, a finales de 2025 la Seguridad Social incorporó un aviso en su simulador advirtiendo de que, desde el 1 de enero, dejaba de aplicarse el apartado segundo de la Disposición Transitoria 34 de la Ley General de la Seguridad Social y que esos cálculos “no son correctos”. En la práctica, eso suponía que las penalizaciones finales -las previstas para 2033- se aplicaran “de golpe” ya en 2026.

El impacto no era menor. En el peor de los casos, el recorte podía elevarse hasta unos 400 euros mensuales. El ejemplo más extremo: una persona con derecho a la pensión máxima, con menos de 38 años y medio cotizados y que anticipe su jubilación 24 meses. En 2026, el calendario transitorio contemplaba un recorte del 9,1%, pero desde enero se estaba aplicando el 21% previsto para el final del periodo.

Qué cambia ahora (y a quién afecta)

Vuelve el esquema gradual: se mantiene el periodo transitorio de penalizaciones , en lugar de aplicar directamente los coeficientes más severos.

, en lugar de aplicar directamente los coeficientes más severos. Beneficia especialmente a trabajadores con bases altas y pensiones superiores al tope del sistema, que este año ronda los 3.359,60–3.360 euros mensuales brutos (en 14 pagas).

y pensiones superiores al tope del sistema, que este año ronda los 3.359,60–3.360 euros mensuales brutos (en 14 pagas). La jubilación anticipada seguirá con recortes: la rectificación no elimina la penalización, pero modera su intensidad.

La marcha atrás llega tras las quejas de los sindicatos, que consideraban que el criterio aplicado desde enero alteraba la planificación de quienes estaban a punto de anticipar el retiro contando con el tramo final de adaptación. Desde el Ministerio han reconocido que las revalorizaciones de los últimos años “han generado una situación” que han tenido que analizar jurídicamente para poder seguir aplicando el régimen transitorio. Quedan por despejar dos incógnitas: desde cuándo se volverán a aplicar los coeficientes previstos para 2026 y qué ocurrirá con las pensiones ya reconocidas en estos primeros meses del año bajo el criterio más duro.