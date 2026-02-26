Telefónica sale del capital de BBVA con la venta de su participación del 0,77% por 600 millones

Telefónica se desprendió en 2025 de su participación del 0,77% en el capital social de BBVA por 608 millones de euros, según consta en el informe financiero anual de la operadora. La salida de Telefónica de BBVA ha reportado al grupo de telecomunicaciones unas plusvalías de 335 millones de euros. Con esta operación, Telefónica sale de BBVA después de un cuarto de siglo en su accionariado.

Telefónica mantenía una participación en BBVA valorada en 417 millones de euros, equivalente al 0,77% del capital social de la entidad. Durante 2025, la compañía vendió íntegramente esta posición. La desinversión, junto con la liquidación de los derivados asociados, supuso una entrada de caja de 608 millones de euros, así como la reclasificación a reservas de 119 millones de euros de beneficio procedente de la valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.

Telefónica anunció esta semana nuevos cambios en su consejo de administración que supondrán que BBVA abandonará el órgano de gobierno de la teleco con la salida de José María Abril. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que la salida de Abril se debe a que el banco considera que la inversión no es "estratégica".

De este modo, José María Abril no renovará su mandato en el consejo de administración de Telefónica y será sustituido por la directiva australiana Jane Thompson, que será nombrada consejera independiente en la próxima junta. Abril formaba parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007, y su mandato, renovado en abril de 2022, concluye en esta convocatoria. Era el consejero con más años en el cargo después de Isidro Fainé Casas, en representación de CriteriaCaixa.

BBVA tiene alrededor del 5% de las acciones de la operadora y se requiere un porcentaje mayor para contar con un consejero dominical, según las normas de gobierno corporativo de las empresas cotizadas en España, que establecen una presencia mínima del 6,6%.

Nuevo CEO en Telxius

El consejo de administración de Telefónica ha aprobado el nombramiento de Antonio Ledesma como nuevo consejero delegado de Telxius con efectos a partir del próximo 1 de marzo, según ha informado este jueves la operadora. Telxius, compañía de infraestructuras de telecomunicaciones fundada en 2016, está participada por Telefónica (70%) y Pontegadea (30%), el brazo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega.

Como proveedor de conectividad, Telxius combina redes submarinas y terrestres con centros de datos a nivel global, y ofrece servicios de red y transporte, colocation y seguridad, así como conectividad a Internet a través de su red IP Tier-1. Actualmente, Telxius gestiona una red de más de 100.000 kilómetros, incluyendo nueve cables submarinos de última generación y 26 estaciones de amarre.

Ledesma, licenciado en Económicas por la Universidad de Salamanca y MBA por IESE Business School, es director financiero (CFO) de Telxius desde 2016 y sustituirá en el cargo de consejero delegado a Mario Martín, designado hace unas semanas responsable de la oficina de Telefónica en Reino Unido. El nuevo CEO de Telxius comenzó su carrera hace 28 años en el área de banca de inversión, en JP Morgan, y ha estado vinculado a Telefónica desde 2002 como director de Desarrollo Corporativo del Grupo y como responsable de la oficina del CEO de Telefónica Europa, entre otras funciones ejecutivas a lo largo de estos años.

Telxius también ha nombrado recientemente como nuevo presidente a Javier de Paz en sustitución de Guillermo Ansaldo. De Paz renunció a su asiento en el consejo de administración de Telefónica a finales de octubre del año pasado para asumir nuevas funciones ejecutivas dentro del grupo. Actualmente ejerce como director adjunto al presidente de Telefónica, Marc Murtra, y es responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa.

Además, continúa como presidente del consejo de administración de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar Plus+), cargo que ocupa desde comienzos de marzo de 2025, poco después de la llegada de Murtra a la presidencia de Telefónica en sustitución de José María Álvarez-Pallete. De Paz formó parte del consejo de administración de Telefónica desde finales de 2007, durante la etapa de César Alierta como presidente, y anteriormente fue secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del PSOE entre 1984 y 1993.