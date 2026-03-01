Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cuándo se hace la declaración de la renta 2026? Fechas y calendario

El pistoletazo de salida llega en abril y, a partir de ahí, se abren ventanas específicas para presentar la declaración por teléfono o en oficinas dentro de los límites establecidos

Declaración de la renta.

Declaración de la renta. / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Guillem Ortu

La declaración de la renta es el trámite anual con el que los contribuyentes regularizan su IRPF: se informa a la Agencia Tributaria de los ingresos y deducciones del ejercicio anterior y, tras el cálculo, el resultado puede salir a pagar, a devolver o cero. Aunque muchas personas lo ven como un simple formulario, un mero trámite, en la práctica es una pieza central para evitar recargos, acceder a devoluciones y dejar al día la situación fiscal.

En 2026, la campaña corresponde a la Renta 2025 (es decir, se declara lo ocurrido en 2025). Por eso, conocer el calendario oficial ayuda a planificar: revisar datos fiscales, recopilar certificados y decidir la vía de presentación (online, telefónica o presencial) con margen suficiente, especialmente si quieres domiciliar el pago o fraccionarlo. A esta ardua tarea ayuda el 'Calendario del contribuyente 2026', un documento generado a través del portal de la Agencia Tributaria en el que se recogen todas las fechas clave a tener en cuenta.

¿Qué fechas debes marcar para la campaña de la Renta 2026?

El pistoletazo de salida llega en abril: desde ese momento se habilita la presentación por Internet de la declaración de Renta y, si corresponde, de Patrimonio. A partir de ahí, se abren ventanas específicas para presentarla por teléfono o en oficinas, y se fijan límites claros para domiciliar el ingreso (si el resultado sale a pagar) y para cerrar la campaña dentro de plazo.

Declaración de la Renta.

Declaración de la Renta. / Archivo

La clave se halla en que, aunque el plazo general termina a finales de junio, si vas a domiciliar el pago necesitas adelantar la presentación, ya que la domiciliación tiene su propia fecha límite. En cambio, si eliges fraccionar, debes recordar que el segundo pago tiene un vencimiento posterior en noviembre.

Calendario fiscal 2026

  • 8 de abril de 2026: inicio de la presentación por Internet de las declaraciones de Renta 2025 y Patrimonio 2025.
  • 6 de mayo de 2026: comienzo de la presentación por teléfono de la declaración de Renta 2025.
  • 1 de junio de 2026: inicio de la presentación en oficinas de la Agencia Tributaria de la Renta 2025.
  • 25 de junio de 2026: fecha límite para presentar la Renta (y Patrimonio) con resultado a ingresar si se domicilia el pago.
  • 30 de junio de 2026: fin del plazo general para presentar la Renta 2025 y Patrimonio 2025 (a devolver, negativo o a ingresar sin domiciliación del primer plazo).
  • 5 de noviembre de 2026: vencimiento del segundo plazo del pago de la Renta si se fraccionó.

