De Blackstone a CaixaBank: ¿quiénes son los grandes propietarios?

Los grandes tenedores suman —dependiendo la fuente— alrededor de 200.000 viviendas en España. Aproximadamente la mitad están en manos de los que se podrían calificar como 'megapropietarios', que son principalmente fondos de inversión extranjeros, además de alguna entidad financiera o aseguradora. Estos suman aproximadamente entre 80.000 y 100.000 pisos en todo el territorio nacional. Pero, ¿quiénes son?

El fondo norteamericano Blackstone es el mayor propietario de vivienda en España —a través de dos filiales, Testa Homes y Fidere—, aunque en los últimos años ha vendido buena parte de sus inmuebles; aun así mantiene alrededor de 15.000 inmuebles

Testa Homes : en su origen fue la filial inmobiliaria de la constructora Sacyr, aunque hoy en día únicamente es propietaria de viviendas, un total de 9.000 . Fue adquirida por Blackstone en 2019 por cerca de 2.000 millones de euros. La mayoría de sus inmuebles se ubican en la Comunidad de Madrid, pero también en otras zonas, como San Sebastián, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Valencia.

Fidere: se trata de la primera plataforma con la que Blackstone empezó a invertir en España en 2013 y la que más polémica generó. Su germen fue la adquisición de un lote de 1.800 viviendas entonces propiedad de la Empresa Pública de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), que tras el estallido de la burbuja tuvo que desinvertir para no terminar en quiebra, aunque en los años sucesivos compró más lotes, entre otros, a Sareb. Actualmente, dispone de alrededor de 5.400 pisos, la mayoría en la Comunidad de Madrid, aunque previsiblemente esta filial será vendida por más de 1.000 millones de euros en los próximos meses a otro fondo, el canadiense Brookfield, que los retirará del alquiler y venderá en el mercado minorita de forma unitaria.

Fechada exterior de un edificio de viviendas en alquiler de Testa, una de las filiales de Blackstone, en Plaza Castilla, en Madrid / Testa

CaixaBank aglutina todas sus viviendas en alquiler en Building Center, la sociedad que aúna todos los activos inmobiliarios de la entidad financiera. Esta compañía es propietaria de 12.000 inmuebles, aunque este volumen se ha reducido mucho en los últimos años, ya que la operativa de esta compañía consiste en desinvertir y vender todos los inmuebles de forma ordenada. Estos pisos en su mayoría están repartidos por todo el territorio nacional y disgregados, no en edificios completos.

CBRE Investment Management es otro fondo norteamericano que cuenta con varios miles de viviendas en alquiler. La mayoría están bajo el paraguas de la firma Nestar Homes, sociedad propietaria de entre 9.100 y 9.500 casas valoradas en alrededor de 1.750 millones de euros y repartidas por todo el territorio nacional, varios municipios de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Canarias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja o Asturias. CBRE IM controla la práctica totalidad del capital de Nestar, uno de los grandes tenedores históricos, que arrancó su actividad en los primeros años de los 2000 bajo el nombre de Lazora. Adicionalmente, CBRE IM tiene otras 629 viviendas, que ha adquirido en edificios de nueva construcción en los últimos años. Todas se ubican en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, en las localidades de San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Badalona y el barrio de El Cañaveral.

Ares Management es otro de los grandes propietarios de viviendas en España, a través de su filial Avalon Properties. Es una de las gestoras extranjeras que más ha invertido en el país en los últimos años. Por un lado, cuenta con una cartera de alrededor de 2.300 viviendas libres en algunos de los distritos más céntricos de Madrid y también en algunos barrios y municipios de la periferia; estrategia que compagina con la inversión en el segmento de la vivienda asequible. Ares cuenta con un portfolio de 5.100 inmuebles construidos sobre suelos públicos en programas concesionales de colaboración público-privada. En total, controla alrededor de 7.400 pisos.

Exterior de un edificio propiedad de Vivenio, de APG y Aware Super, en Ensanche de Vallecas, en Madrid / Vivenio

Vivenio es la quinta mayor plataforma de viviendas en alquiler, que está controlada por dos fondos de pensiones extranjeros, el holandés APG y el australiano Aware Super. En total, dispone de alrededor de 6.400 pisos repartidos entre Madrid, Barcelona, Madrid, Málaga y Valencia. Su nacimiento se remonta a 2017 de la mano de la cotizada catalana Renta Corporación, que se alió primero con APG, realizando fuertes compras en los primeros años, hasta 2021, cuando los socios dieron entrada en el capital a Aware. Tras estabilizar la cartera, Renta abandonó la gestión de la compañía.