INE
El transporte ferroviario de pasajeros cayó un 1,2 por ciento en 2025
En comparación con el trimestre anterior, el tercero de 2025, el volumen de viajeros creció un 15,4%
EFE
La cifra de viajeros que optaron por el tren para desplazarse por España se redujo en 2025 un 1,2% en comparación interanual y bajó a 177,6 millones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Esta estadística trimestral es, con toda probabilidad, la última antes de que los datos empiecen a reflejar el impacto del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad, lo que interrumpió ese servicio en la línea Madrid-Andalucía durante casi un mes.
Sin embargo, en comparación con el trimestre anterior, el tercero de 2025, el volumen de pasajeros que viajaron en tren creció un 15,4% tras cerrar septiembre en 153,8 millones, un incremento habitual en esos meses, debido a los desplazamientos vacacionales por el puente de diciembre y las Navidades, entre otras razones.
En cuanto a las mercancías transportadas, el volumen creció un 28,1% interanual, hasta las 6.544.923 toneladas.
El uso del transporte ferroviario únicamente se elevó un 0,3% en 2025, lastrado en mayor medida por la caída del 3,1% registrada por los desplazamientos de cercanías, que no logró compensar el incremento de las rutas de media distancia, que prácticamente se duplicaron, ya que crecieron un 91,7%.
- Aemet confirma el tiempo para el primer sábado de Magdalena: esta es la probabilidad de lluvia en Castellón
- La intrahistoria del Castellón-Racing: Del ambientazo de Primera a la trifulca final
- La nevera de la Comunitat Valenciana: Mínima de -4,4º en este pueblo de Castellón
- La crónica | El Racing castiga a un Castellón desquiciado por el árbitro (1-3)
- Marga, 65 años, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: 'Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble
- El desafío del transporte de mercancías: Castellón necesita 3.500 camioneros en 15 años
- El aeropuerto de Castellón da a conocer su catálogo de rutas para la temporada de verano
- Pablo Hernández, sobre el arbitraje sufrido por el Castellón: 'Es lo que nos está tocando esta temporada