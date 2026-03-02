El transporte ferroviario de pasajeros cayó un 1,2 por ciento en 2025

La cifra de viajeros que optaron por el tren para desplazarse por España se redujo en 2025 un 1,2% en comparación interanual y bajó a 177,6 millones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta estadística trimestral es, con toda probabilidad, la última antes de que los datos empiecen a reflejar el impacto del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas tras descarrilar dos trenes de alta velocidad, lo que interrumpió ese servicio en la línea Madrid-Andalucía durante casi un mes.

Sin embargo, en comparación con el trimestre anterior, el tercero de 2025, el volumen de pasajeros que viajaron en tren creció un 15,4% tras cerrar septiembre en 153,8 millones, un incremento habitual en esos meses, debido a los desplazamientos vacacionales por el puente de diciembre y las Navidades, entre otras razones.

En cuanto a las mercancías transportadas, el volumen creció un 28,1% interanual, hasta las 6.544.923 toneladas.

El uso del transporte ferroviario únicamente se elevó un 0,3% en 2025, lastrado en mayor medida por la caída del 3,1% registrada por los desplazamientos de cercanías, que no logró compensar el incremento de las rutas de media distancia, que prácticamente se duplicaron, ya que crecieron un 91,7%.