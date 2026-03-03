Aragón, la gallina de los huevos de oro de Amazon: la lista de proyectos milmillonarios que la multinacional impulsa en la comunidad

La nueva inversión de Amazon Web Services en Aragón, 18.000 millones de euros, confirman (por si quedaba alguna duda) que la multinacional estadounidense, fundada por Jeff Bezos, ha encontrado en la comunidad su gallina de los huevos de oro. No solo en España, sino en todo el sur de Europa, al calor de los centros de datos que han copado las inversiones milmillonarias que han ido llegando por goteo a la comunidad en los últimos años. Un grifo que abrió Amazon en 2022, cuando ya dejó clara su apuesta por este territorio con el lanzamiento de su región cloud española, que ahora promete ampliar.

Los campus tecnológicos de AWS, operativos desde 2023, fueron los pioneros y, a día de hoy, los únicos que ya están en marcha en Aragón. En total, seis edificios repartidos en tres emplazamientos: Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Tres localidades en los que el gigante tecnológico se expandirá, con unas obras que de hecho comenzaron ya el pasado verano y contemplaba una inversión total de 15.700 millones de euros en varias fases y que también incorporaba una nueva localización en el polígono Empresarium de Zaragoza. La construcción suponía una quinta parte del montante, 3.048 millones, y la potencia instalada llegará hasta los 1.623 megavatios (MW), dependiendo eso sí de la disponibilidad de la energía.

El anuncio de este lunes en el Mobile World Congress de Barcelona suma ahora 18.000 millones de euros y promete dos nuevos emplazamientos, en San Mateo de Gállego y en La Puebla de Híjar, además de la extensión del campus de Huesca al polígono Walqa, pero muy próximo a su ubicación actual en el Plhus. Por el momento, se desconoce la letra pequeña de estos proyectos (número de edificios, plazos, recursos energéticos e hídricos...), aunque la intención es incluir sus desarrollos en el plan a diez años que AWS tiene en Aragón.

Centro de datos de Amazon Web Services en El Burgo de Ebro. / JAIME GALINDO

No obstante, estos 18.000 millones de euros irán más allá de la mera construcción de los data centers, que superarán la treintena dentro de una década (ahora tiene en marcha seis) si se cumplen las previsiones de la multinacional norteamericana, y esta vez también incluirán el desarrollo de una serie de instalaciones que están relacionadas con la cadena de suministro de los centros de datos en toda Europa, dentro de una fábrica de servidores que prevé crear 1.800 puestos de trabajo.

Pero la huella de Amazon va más allá de la tecnología. En su derivada logística, opera en dos infraestructuras en Plaza, donde cuenta con una gran planta de 60.000 metros cuadrados que forma parte de su red de milla cero, la máxima categoría de su organigrama de distribución, y una estación de reparto de última milla; y en otra en la Ciudad del Transporte, correspondiente a Amazon Fresh (supermercado online). La cuarta llegará próximamente, tras reactivarse el proyecto del polígono Centrovía de La Muela.

Parte social

En cualquier caso, la multinacional es consciente, por distintos motivos, de que debe acompañar este tipo de inversiones de otro tipo de actividades en el territorio, a sabiendas de que hay algunos aspectos, especialmente relacionados con el consumo de energía y agua para sus centros de datos, que generan cierto grado de contestación social. Es por ello que Amazon siempre reivindica, la última vez este lunes en Barcelona, que ha invertido 30 millones de euros en programas de distinta índole en Aragón, que incluyen dos fondos para 48 proyectos locales, sendos convenios con el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca y el Think Big Space, una formación en robótica para casi 7.500 alumnos.

Noticias relacionadas

Del mismo modo, su llegada a Teruel mediante el campus de La Puebla de Híjar, supone su aterrizaje en todo el territorio aragonés. Y en relación con los recursos, Amazon ha comprometido más de 17 millones de euros en tres proyectos hídricos, en Zaragoza y Huesca, que refuerzan su compromiso e imagen social. Una cuestión que, por cierto, puede ser uno de los ponderantes favorables en los concursos de acceso a la red eléctrica, aun sin convocar y claves para el desarrollo completo de todas las intenciones tecnológicas de la compañía, que se han visto incrementadas por el galopante avance de la IA.