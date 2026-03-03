Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo

Los agentes ya registraron la sede en diciembre de 2025 por el presunto caso de corrupción y mordidas que rodea al PSOE

Agentes de la Guardia Civil entran a la sede de Forestalia en la plaza España de Zaragoza.

Agentes de la Guardia Civil entran a la sede de Forestalia en la plaza España de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Alberto Arilla

Zaragoza

La Guardia Civil está llevando a cabo varios registros en Zaragoza en el marco de la investigación abierta contra Forestalia por el clúster del Maestrazgo. Según ha podido saber El Periódico de Aragón, los agentes están registrando la sede de la compañía en Coso 33, y el domicilio de su propietario, Fernando Samper, unas pesquisas que dirige la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona.

Los agentes han llegado sobre las 7.30 horas a la sede central de Forestalia, junto a la plaza España. En estas primeras horas están yendo y viniendo a la calle 4 de agosto, otra de las sedes que la empresa aragonesa tiene en Zaragoza. La calma tensa preside el entorno de la sede del Coso. Varios agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia) están presentes desde primera hora de la mañana.

A las puertas del domicilio de Fernando Samper, al final de la avenida de la Academia General Mililtar (82-84), permanece estacionado un vehículo del Seprona de la Guardia Civil y otros tres turismos civiles. Se trata de un gran complejo residencial parapetado por cámaras de videovigilancia.

Registro de la UCO en diciembre

La UCO ya entró en la sede de Forestalia en Zaragoza en diciembre de 2025. Lo hizo en el marco de una operación conjunta en la que también accedió a la sede de que el gigante de las renovables tiene en Madrid. Entonces, recién detenidos Santos Cerdan y Leire Díez, la Guardia Civil vinculaba a Forestalia con el presunto caso de corrupción y mordidas que rodea al PSOE.

Forestalia estaba en el ojo de la Guardia Civil por una subvención de unos 17 millones de euros a Arapellet, empresa afincada en Huesca y también relacionada con la producción de energía.

Desde entonces, la Guardia Civil no ha dejado de trabajar en varios informes vinculados a la energética aragonesa. De su primera entrada en la sede de Plaza de España, Forestalia incautó documentación fiscal y financiera, además de trámites administrativos relacionados con el desarrollo energético e implantación de la firma energía en el territorio.

La ‘fortaleza’ de Samper está protegida por grandes muros de hasta cuatro metros de altura, un macrocomplejo situado al lado del colegio Cristo Rey en el que se ve trabajando a los agentes junto a lo que parece ser el conserje.

