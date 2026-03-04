Bruselas lanza su 'Made in Europe': exigirá a la inversión extranjera un 30% de productos europeos y limitará el control del capital extranjero

Bruselas da un paso más para frenar el aluvión de productos estratégicos de China y lanza su contraataque a la guerra comercial. La Comisión Europea ha presentado su propuesta de la Ley de Aceleradores Industriales (IAA) este miércoles, que adelanta una hoja de ruta para favorecer a los productos Made in Europe en una serie de sectores estratégicos. Las medidas tienen en su punto de mira el aluminio, el acero y la cadena de valor del sector automotriz, con el fin de apuntalar la producción del coche eléctrico europeo. También se aplicará a las denominadas tecnologías de cero emisiones netas (net-zero, en inglés) y a la energía nuclear, la energía solar fotovoltaica, eólica y varios componentes clave. La Comisión Europea ha dotado su arsenal de una serie de instrumentos para reducir su dependencia de los minerales y la tecnología críticos procedentes de China o de terceros países.

"Queremos aprovechar el acceso a nuestro mercado único, no ser proteccionistas", ha afirmado un alto funcionario de la Unión Europea con conocimiento del asunto. Además, ha matizado que la UE hará excepciones, caso por caso, para los países con los que actualmente tiene un acuerdo de libre comercio, como Canadá, Japón o el Reino Unido, y garantizará un mercado abierto para estos países si dan acceso reciproco a la UE.

Acelera los proyectos europeos

Una de las principales características que propone la ley es agilizar la concesión de permisos para los proyectos europeos, dando prioridad a los proyectos Made in Europe en el ámbito de concesiones públicas, según fuentes de la Comisión. “Lo que queremos es preparar el terreno para que surjan los proyectos, pero no se trata de rebajar la ambición medioambiental. Lo que queremos es preparar el terreno para que surjan los proyectos”, ha explicado un alto funcionario de la Comisión Europea.

Aunque la normativa no descartará requisitos imprescindibles como una evaluación del impacto ambiental, facilitará el papeleo a través de la digitalización, que supondrá un ahorro administrativo de hasta 240 millones de euros para cada industria manufacturera.

Bruselas podrá vetar proyectos y aplica un tope del 49% al capital extranjero

La normativa también exige que, si un país que domina los sectores de baterías, coches eléctricos, energía solar o materias críticas realiza una inversión superior a los 100 millones de euros, estas industrias deberán contar con un 50% de trabajadores de Estados miembro de la Unión Europea. Además, estas inversiones deberán cumplir con cuatro de seis requisitos clave que subraya la normativa. La Comisión podría decidir analizar cualquier inversión, concretamente aquellas de alrededor de 1.000 millones de euros, y se encargaría de verificar que se cumplen las condiciones mediante inversiones de calidad. Por tanto, la decisión de vetar estos proyectos quedará en manos de Bruselas.

Entre ellas, los inversores extranjeros no podrán poseer más del 49% del capital en un proyecto estratégico, aunque puedan colaborar con entidades europeas a través de un joint-venture. Además, deberán contar con un socio europeo. Entre otras condiciones, explica que no podrá haber más de cuatro inversores extranjeros en la cúpula del proyecto. Otra opción que dan a los inversores es comprometer el 1% de sus ingresos netos anuales a la I+D (innovación y desarrollo) o que el 30% de los productos de origen sean fabricados en Europa. Estas condiciones para las inversiones extranjeras, según fuentes de la Comisión, fomentarán la creación de empleo en Europa.

La propuesta se someterá al examen parlamentario en Estrasburgo, además del Consejo de la Unión Europea, antes de ser adoptada por Bruselas.

“Hoy se da un paso importante en la renovación de la doctrina económica europea para que la Unión esté preparada para el siglo XXI, tal y como recomienda el informe Draghi”, ha celebrado Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de Prosperidad y Estrategia Industria. “Ante una incertidumbre mundial sin precedentes y una competencia desleal, la industria europea puede contar con las disposiciones de esta ley para impulsar la demanda y garantizar cadenas de suministro resilientes en sectores estratégicos”.

Creará más de 143.000 empleos

Con esta nueva legislación, la Unión Europea busca revertir el desplome de la industria manufacturera europea, que ha pasado del 17,4% en 2004 al 14,3% a día de hoy. Bruselas busca evitar la fuga de puestos de trabajo en el sector manufacturero de Europa mediante una serie de medidas clave con el fin de impulsar la creación de trabajos. Bruselas prevé crear más de 143.000 empleos con la ley: 85.000 en el sector de baterías y 58.000 en la energía solar, además de mantener los puestos de trabajos existentes en las áreas del acero, aluminio y el cemento.