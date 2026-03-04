El petróleo modera su alza hasta el 3% y el gas natural sube un 12% tras varios días de conflicto EEUU-Irán

Cinco días después del comienzo de las tensiones geopolíticas entre Israel, Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo siguen escalando, pero con menos intensidad que en las últimas jornadas. El pasado lunes, la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz, tras afirmar que el tránsito se encontraba cortado en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Siendo este un enclave estratégico para el petróleo, por el que transita diariamente el 20% del consumo mundial del mismo, el acontecimiento ha desbocado los precios del crudo. Sin embargo, las cotizaciones de petróleo, tanto en su variable Brent, de referencia en Europa, como en su versión West Texas Intermediate (WTI), importante para EEUU, se han moderado en las últimas horas en torno al 3%.

Tanto es así que el petróleo Brent cotiza actualmente a un precio de 84,06 dólares por barril, con un alza del 3,13%, ligeramente por debajo de los máximos de 52 semanas que alcanzó el pasado martes al rebasar los 85 dólares por barril. Por su parte, el tonel de WTI gana en este momento un 2,78%, lo que le permite colocarse alrededor de los 76,66 dólares. De la misma manera que el Brent, se encuentra ligeramente lejos de su máximo de 52 semanas, de 78,40 dólares, conquistado también el pasado martes.

En cuanto al gas natural, las subidas no dejan de crecer. En su versión TTF, cotizada en Países Bajos, el gas natural europeo ha arrancado la jornada bursátil con un alza del 12% en el día, catapultando su precio hasta los 60 euros por megawatio hora. El pasado martes experimentó un alza del 23,77%, ganando diez dólares en la jornada. En su cotización en la Bolsa de Londres, el activo ha experimentado un alza muy similar, con un precio de 140,99 peniques por termia, un 23,90% más que el día anterior. Solo en el mes de marzo acumula una revalorización del 76,86%.

Sin embargo, el gas estadounidense no se vio igualmente impactado por las tensiones en Oriente Medio. En su cotización en Wall Street, el gas natural se mantuvo estable en los 3,05 dólares por millón de unidades térmicas, la medida empleada al otro lado del Atlántico. De hecho, en el histórico del mes, el valor del gas estadounidense ha caído un 12,86%, y en 2026 lo ha hecho un 31,29%.

Ormuz, de máxima importancia

Esta madrugada se ha sabido que dos buques mercantes han sido atacados en aguas del estrecho de Ormuz, después de que las autoridades iraníes hayan asegurado haber atacado a diez petroleros en este punto clave del comercio marítimo mundial en represalia por la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país.

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo. Según los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), cualquier cierre o bloqueo ejercido sobre el enclave puede tener un impacto inmediato sobre la economía mundial. Como indica la EIA y recoge 'EP', Ormuz funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, partiendo desde este punto las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán, los grandes productores de la región.

España no tiene tanta dependencia

En el caso de España, la dependencia directa de Ormuz es limitada gracias a la diversificación de orígenes del suministro energético. Las importaciones de crudo a España alcanzaron los 61,423 millones de toneladas en 2025, lo que representa una caída del 4,9% en 2025 con respecto al ejercicio anterior.

En esta línea, el Gobierno ha estimado que apenas el 5% del petróleo y el 2% del gas natural licuado (GNL) que llega a España transita por el Estrecho de Ormuz, según indicó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.