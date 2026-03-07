Por qué Hacienda te retiene más IRPF del debido y cómo evitarlo

Las personas que no revisan el IRPF en sus cuentas anuales podrían estar pagando más impuestos de los que deberían. La Agencia Tributaria avisa de que las retenciones del IRPF según la cantidad de información disponible. En este caso, la responsabilidad de mantener actualizados los datos recae en los contribuyentes.

Las autoridades hacen hincapié en que debemos comunicar todos los cambios personales o laborales, para así evitar que la retención sea mayor de lo que debe. Además, aunque en muchos casos este dinero se devuelve en la declaración de la renta, existe la posibilidad de que no podamos recuperarlo.

¿Qué factores influyen en la aplicación del IRPF?

Debemos tener claro que la retención del IRPF no se aplica del mismo modo a todos los contribuyentes. En este proceso pueden influir diferentes circunstancias que modifiquen el cálculo:

Situación personal y familiar : Si la persona posee hijos, una pareja sin ingresos o personas dependientes a su cargo, se pueden aplicar reducciones a la base imponible, generando una menor retención del IRPF

: Si la persona posee a su cargo, se pueden aplicar reducciones a la base imponible, generando una menor retención del IRPF Lugar de residencia : Esta retención del IRPF puede variar en función de la comunidad autónoma donde resida el contribuyente

: Esta retención del IRPF puede variar donde resida el contribuyente Otras deducciones : Existen gastos deducibles por nacimiento u adopción, grado de discapacidad , eficiencia energética, entre otros, que permitirían disminuir el porcentaje de IRPF

: Existen gastos deducibles por , eficiencia energética, entre otros, que permitirían disminuir el porcentaje de IRPF Empleo en varias empresas: Si el trabajador posee más de un empleo o recibe ingresos de varias fuentes, sería posible aplicar retenciones adicionales

En todo caso, si no se notifican los cambios ni actualizamos los datos, el sistema fiscal aplicaría una retención estándar. Como resultado de ello, el contribuyente podría verse afectado por un exceso del IRPF que le supondría al año cientos o miles de euros menos.

Eva Abril

¿Cómo se calculan las retenciones del IRPF?

A la hora de calcular la retención de IRPF, las autoridades fiscales tienen en cuenta los ingresos percibidos por los contribuyentes. En este caso, la Agencia Tributaria ha previsto diferentes tramos de renta anual de cara al año 2026:

Hasta 12.450 euros : 19%

: 19% De 12.450 a 20.200 euros : 24%

: 24% De 20.200 a 35.200 euros : 30%

: 30% De 35.200 a 60.000 euros : 37%

: 37% De 60.000 a 300.000 euros : 45%

: 45% Más de 300.000 euros: 47%

Es importante aclarar que estos rangos de ingresos se corresponden a previsiones de la Administración. Los tramos y tipos actuales del IRPF podrían sufrir variaciones a lo largo de 2026.

Pensionistas y autónomos, los sectores más afectados

Uno de los colectivos más perjudicados por estos excesos del IRPF suele ser el de los pensionistas. Muchos jubilados no están acostumbrados a revisar sus datos fiscales y suelen olvidarse de comunicar cambios importantes. El desconocimiento puede generar efectos negativos en los ingresos anuales de muchas personas mayores.

Otro grupo de interés sería el de los autónomos, quienes deben estar atentos a los pagos fraccionados y deducciones que pueden solicitar. Básicamente, podrían estar pagando más dinero del necesario. Hacienda señala la responsabilidad de los contribuyentes a la hora de revisar y corregir las retenciones, recordando el precio que puede suponer un simple descuido.