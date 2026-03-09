Arde en Portugal parte del "resort ecológico" de lujo de Sandra Ortega, hija del fundador de Inditex Amancio Ortega

Na praia. Ese es el nombre que eligió Sandra Ortega (hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega) para el "resort ecológico" de lujo levantado en dos parcelas de 172,2 hectáreas en la península de Troia, situada en Comporta, al sur de la capital de Portugal, Lisboa. Un proyecto desarrollado a lo largo de 15 años y cuya inauguración, prevista a partir de la próxima primavera, se esperaba con mucha expectación y como uno de los grandes estrenos en el sector turístico en todo el mundo, según medios como el Financial Times y Forbes. Un complejo sostenible que acaba de sufrir un duro revés: un incendio ha destruido parte del hotel.

Los medios lusos se han inundado en las últimas horas con informaciones y fotos del aparatoso incendio, reportado en un primer momento por el Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral. Según Correio da Manhã, la alerta se dio en la madrugada del domingo, poco antes de las 5.00 horas, y obligó al desplazamiento de unos 90 bomberos y 35 vehículos de emergencias.

El periódico, que recordó que buena parte de la construcción está realizada en madera, informó que el incendio afecta a una de las zonas de habitaciones y también a un restaurante. El fuego pudo ser controlado alrededor del as 15.00 horas de ese mismo domingo. La Policía Judicial portuguesa (la Polícia Judiciária, PJ) ha informado que analiza las causas, por el momento, desconocidas.

La RTP (Rádio e Televisão de Portugal) lusa recogió unas palabras José António Uva, promotor portugués del proyecto, asegurando que el hotel "quedó parcialmente afectado" y celebró el hecho de que no se produjeran daños personales.

"Tras la necesaria evaluación por parte de las autoridades públicas y los socios, mañana mismo comenzaremos los trabajos para el restablecimiento completo de la zona afectada, con el fin de poder inaugurar el hotel lo antes posible", añadió José António Uva, también propietario de la firma especializada en diseño e implementación hotelera Estúdio Lisboa.

Como informó ya FARO, Na praia está a nombre de Ferrado Na Comporta, una de las sociedades del holding Rosp Corunha que Sandra Ortega lleva desde el fallecimiento de su madre, Rosalía Mera, en agosto de 2013. Una vez concluido, el complejo abriría con 42 habitaciones de hotel, 3 suites, 63 casas aisladas y 5 villas. Eso sí, su concepción no estuvo exenta de polémicas, ya que el proyecto recibió críticas por su impacto en una zona de alta importancia a nivel ecológico.