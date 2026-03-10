Escribano (EM&E) se alía con empresas punteras españolas en el programa de obuses recurrido por Santa Bárbara

La compañía industrial madrileña Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha sellado este martes varias alianzas con firmas nacionales del ámbito tecnológico e industrial para impulsar el desarrollo de los nuevos sistemas de artillería autopropulsada (ATP) del Ejército de Tierra. A este proyecto se han incorporado Aicox, Alpe, Arquimea, Dicor, GMV, Nabla, Piedrafita, Umec y Veiru. Con estos memorandos de entendimiento (MoU), la compañía refuerza su apuesta por una base tecnológica e industrial de carácter íntegramente español.

El contrato de este desarrollo se eleva hasta los 7.240 millones de euros y fue adjudicado por el Gobierno a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y la industrial que lidera Javier Escribano. El Ministerio de Defensa, además, les concedió un crédito al 0% de hasta 3.000 millones para la puesta en marcha de los dos grandes contratos de artillería de cadenas y ruedas del Ejército. Santa Bárbara Sistemas, la filial española de la multinacional estadounidense General Dynamics, impusó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) el pasado enero ante este péstamo.

La semana pasada, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, a través de un auto, acordó denegar a Santa Bárbara una petición que había cursado para limitar que empresas codemandadas y legítimamente personadas en el procedimiento judicial, como Indra y EM&E, accedieran a determinados escritos y documentos.

Reducir la dependencia exterior

Según defiende la empresa, la suma de capacidades de todas estas compañías permitirá que el conocimiento técnico y la capacidad de fabricación de los nuevos sistemas ATP permanezcan en España. El objetivo es reducir la dependencia exterior y garantizar una mayor autonomía operativa para las Fuerzas Armadas.

Además, la colaboración integrará capacidades industriales y tecnológicas repartidas por distintos puntos del país en un único proyecto de alta tecnología, lo que contribuirá al fortalecimiento del tejido industrial nacional y a la cohesión territorial.

El presidente de EM&E, Javier Escribano, subrayó que “la unión de las capacidades de todas estas empresas va a permitir que los programas ATP sean un verdadero proyecto de país”. A su juicio, reforzar la industria nacional es clave para que España mantenga el liderazgo sobre su propia tecnología y disponga de una capacidad industrial sólida ante los desafíos del futuro.

Escribano (EM&E) se encuentra, en este momento, el pleno proceso de integración con Indra, compañía participada por la industrial al 14,3% y liderada por Ángel Escribano, hermano del presidente de la empresa con sede en Alcalá de Henares (Madrid).