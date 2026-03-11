Amancio Ortega cobrará 3.233 millones de Inditex, más de lo ganado por 13 empresas del Ibex juntas

El fundador de Inditex, Amancio Ortega, volverá a protagonizar uno de los mayores cobros por dividendo del mercado europeo. El empresario coruñés ingresará este año 3.233 millones de euros gracias a la remuneración anunciada por la multinacional textil con cargo al ejercicio 2025, una cifra que por sí sola supera el beneficio anual conjunto de trece compañías del Ibex 35.

La retribución al accionista aprobada por el consejo de administración eleva el dividendo hasta 1,75 euros por acción, lo que supondrá un desembolso total de 5.454 millones de euros para el grupo con sede en Arteixo.

Como principal accionista de la compañía, Ortega percibirá aproximadamente el 59,29% del total, porcentaje que mantiene a través de sus sociedades de inversión.

El pago consolida así una de las constantes del modelo financiero de Inditex: la elevada generación de caja y su traslado directo al accionista. En el caso del fundador del grupo, el ingreso supera con claridad el recibido el año pasado, cuando cobró 3.104 millones de euros con cargo al dividendo de 2024. La diferencia, cercana a 130 millones adicionales, refleja el nuevo incremento en la remuneración aprobado por la compañía.

Sandra Ortega

El reparto también beneficia a la segunda mayor accionista del grupo, Sandra Ortega, que controla alrededor del 5,05% del capital. Con esa participación, la hija del fundador recibirá aproximadamente 275 millones de euros este ejercicio, por encima de los 264 percibidos el año anterior.

El dividendo aprobado por Inditex se compone de dos elementos. Por un lado, un dividendo ordinario de 1,20 euros por acción, en línea con la política habitual de la empresa de distribuir alrededor del 60% del beneficio neto. A esa cantidad se suma un dividendo extraordinario de 0,55 euros, lo que eleva la retribución total hasta los 1,75 euros por título.

El pago se realizará en dos abonos idénticos de 0,875 euros por acción. El primero está previsto para el próximo 4 de mayo, mientras que el segundo llegará el 2 de noviembre, siguiendo el calendario habitual de la compañía.

La cuantía total del reparto confirma el salto experimentado por la remuneración al accionista en los últimos años. Inditex ha pasado de distribuir 5.235 millones de euros el ejercicio anterior a los 5.454 actuales, lo que marca un nuevo máximo histórico para el grupo.

Más de 40.000 millones

Este crecimiento forma parte de una tendencia más amplia. Desde su salida a Bolsa en 2001, la compañía gallega se ha convertido en uno de los valores más generosos del mercado español en términos de dividendos.

En ese periodo ha distribuido ya más de 40.000 millones de euros entre sus accionistas, con una aceleración especialmente visible en el último lustro. Casi el 60% ha sido para su fundador Amancio Ortega.

La evolución reciente también coincide con la etapa abierta en 2022 con Marta Ortega como presidenta no ejecutiva y Óscar García Maceiras como consejero delegado. Desde entonces, el dividendo por acción ha aumentado de forma significativa, acompañando el crecimiento de las ventas y del beneficio del grupo.

Para Amancio Ortega, este flujo anual de dividendos se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de su brazo inversor, Pontegadea. A través de esta sociedad ha construido en las últimas dos décadas una de las mayores carteras inmobiliarias del mundo, con activos en ciudades como Nueva York, Londres, París o Madrid.

La cifra que percibirá este año vuelve a ilustrar el tamaño alcanzado por la maquinaria financiera de Inditex. La multinacional textil continúa generando beneficios récord y consolidando un modelo que combina expansión global, márgenes elevados y una retribución creciente para sus accionistas. El dividendo, lejos de ser un elemento secundario, se ha convertido en uno de los indicadores más claros de la solidez del grupo.