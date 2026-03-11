Foment pide reforzar el triángulo Madrid, Cataluña y Comunitat Valenciana para impulsar la competitividad

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido este miércoles la necesidad de consolidar el "triángulo de oro" entre Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana para "impulsar la actividad económica y reforzar la competitividad" de España.

Sánchez Llibre ha destacado en un acto en Madrid organizado por la Fundación Conexus el peso económico de estos tres territorios, que concentran el 47,7 % del PIB y el 48,8 % de las exportaciones españolas, y ha dicho que están "condenados" a entenderse. Para ello, ha reclamado administraciones públicas más eficientes y una reducción de la burocracia para favorecer la actividad empresarial.

Sánchez Llibre también ha defendido la necesidad de impulsar un pacto de Estado sobre inmigración que contribuya a mejorar la productividad y la competitividad de la economía, además de recalcar la urgencia por acabar con la escasez de mano de obra o la falta de vivienda asequible.

El acto ha contado con representantes de entidades como la CEOE, la Cámara de Comercio de Madrid, Cepyme y Círculo de Empresarios.

Sánchez Llibre se ha mostrado este miércoles "optimista" con respecto a las consecuencias de la guerra en Irán y ha afirmado que espera que dure "poco" y que tenga un impacto económico "leve" sobre las empresas, la economía y la sociedad españolas. "Pienso que esto va a durar poco, que no va a ir a más este conflicto" y que, por tanto, en términos de inflación, incremento del coste de la energía o en los tipos de interés, "no va a afectar a la competitividad" de las empresas, ha declarado.

El también vicepresidente de la CEOE se ha basado en análisis de "expertos" y de "personas muy entendidas" con las que ha abordado el tema este miércoles y que opinan que "este conflicto va a durar poco" y que su "shock económico" en la sociedad, las empresas y su competitividad "va a ser leve". Sánchez Llibre ha asumido que quizás dentro de unos días esta previsión se le puede volver "en contra". "Pero yo prefiero ser optimista de entrada para no plantear más alarmismo de lo que ya padecemos los pequeños y medianos empresarios cada día cuando hemos de afrontar nuestras actividades comerciales", sostiene.

Finalmente, el presidente de la patronal catalana ha sugerido que "probablemente" el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ya consiguió lo que quería plantearse en un futuro" de intentar "parar los pies" a Irán desde una perspectiva nuclear y ha señalado a Irán por tener como objetivo "la eliminación del Estado de Israel": "Después pasa lo que pasa", ha denunciado.