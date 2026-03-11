José García Casteleiro (BBVA): “Las empresas necesitan un banco que entienda el momento que viven”

Forinvest ha vuelto a reunir en València a directivos, empresarios e inversores para reflexionar sobre los retos de la economía y, especialmente, de las empresas en un entorno cada vez más cambiante. En ese marco, el responsable de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA en España, José García Casteleiro, dialogó con el chef Joan Roca en la sesión “El arte de hacer empresa: innovación, talento y legado empresarial”. Tras el encuentro, conversamos con José García Casteleiro sobre innovación, crecimiento y los desafíos que afrontan hoy las compañías.

¿Cómo valora el momento económico que viven hoy las empresas de la Comunitat Valenciana?

La economía de la Comunitat Valenciana muestra un momento de crecimiento sólido en el contexto nacional. Según las estimaciones de BBVA Research, el PIB de la región podría haber crecido en torno al 3,4% en 2025, por encima de la media española, apoyada por el factor diferencial del impulso a la inversión y la actividad en la construcción vinculada a las medidas adoptadas tras la dana. De cara a 2026, se espera que la región mantenga un crecimiento elevado, cercano al 3,0%, favorecido por el impulso de la inversión y el dinamismo del consumo privado. Con todo, estas previsiones están sujetas a una muy elevada incertidumbre como consecuencia del nivel de las tensiones geopolíticas a nivel global y sus posibles impactos en los precios del petróleo y otros insumos.

El tejido empresarial valenciano destaca por su diversificación y su elevada apertura exterior, una fortaleza relevante para competir en un contexto con menor dinamismo del comercio global. Aun así, la economía valenciana parte de una posición relativamente sólida para afrontar un escenario de crecimiento todavía favorable.

En el foro ha compartido conversación con Joan Roca sobre innovación, talento y legado empresarial. ¿Qué tienen en común sectores tan distintos como la banca y la gastronomía cuando se trata de construir empresas que perduren?

Más de lo que puede parecer. Si miramos más allá del sector, las empresas que están liderando el crecimiento son aquellas que han sabido combinar una identidad sólida, una apuesta constante por la innovación y una visión a largo plazo. En el caso de El Celler de Can Roca hablamos de una empresa familiar que ha sabido evolucionar manteniendo su esencia, combinando raíces locales con una extraordinaria proyección internacional.

Joan Roca, propietario y chef de El Celler de Can Roca durante la entrevista a José García Casteleiro, responsable de Banca de Empresas e Instituciones de BBVA España. / José Manuel López

Ese equilibrio es algo que también hemos vivido en BBVA. Somos una entidad con una larga historia que ha sabido adaptarse a distintas transformaciones económicas y tecnológicas, siempre con una idea clara: estar cerca de las familias y las empresas y acompañarlas en sus momentos clave. Y eso es precisamente lo que hemos hecho durante más de diez años junto a El Celler de Can Roca.

Cuando una compañía decide crecer, invertir o internacionalizarse, ¿qué espera de su banco?

Al cierre de 2025, cerca del 60% de la cartera de crédito de BBVA a nivel global está destinado a empresas y al sector público, lo que refleja hasta qué punto el apoyo al tejido productivo es una prioridad para nosotros. Pero las empresas esperan algo más que financiación; necesitan un banco que entienda su proyecto, su sector y el momento que viven.

En BBVA entendemos el acompañamiento precisamente así: estar cerca de las empresas en cada etapa, desde su actividad diaria hasta sus decisiones más estratégicas. Eso implica combinar financiación con conocimiento sectorial, asesoramiento especializado y soluciones adaptadas a las necesidades de cada compañía.

José García Casteleiro durante su intervención en Forinvest. / José Manuel López

La internacionalización es uno de los ámbitos donde más valor podemos aportar. Ponemos a disposición de las empresas nuestra red global, con presencia en 25 países y equipos especializados que trabajan de forma coordinada para acompañarlas en su crecimiento. Solo en 2025 hemos acompañado a más de 16.000 empresas y pymes de la región en su expansión internacional.

Mirando al futuro, ¿están las empresas de la Comunidad Valenciana preparadas para competir en la nueva economía impulsada por la inteligencia artificial?

Esta Comunitat parte de una base muy sólida. Cuenta con un tejido empresarial diversificado, con empresas innovadoras, competitivas y muy abiertas al exterior, lo que la sitúa en una buena posición para aprovechar las oportunidades que abre la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías. Aun así, queda camino por recorrer, ya que su uso sigue siendo incipiente y concentrado en compañías de mayor tamaño.

El reto ahora es dar el siguiente paso y convertir la IA en una verdadera palanca de competitividad para todo el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana.

Desde BBVA trabajamos para facilitar ese camino combinando financiación, conocimiento y capacidades digitales que ayuden a las empresas a incorporar estas herramientas con confianza.