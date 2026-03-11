Suecia recomienda guardar dinero en efectivo en casa ante una crisis: 1.000 coronas por adulto

La creciente digitalización de los pagos, unida a la inestabilidad geopolítica internacional, ha llevado a Suecia a lanzar una recomendación poco habitual para uno de los países más avanzados tecnológicamente del mundo: tener dinero en efectivo en casa para afrontar posibles interrupciones en los sistemas de pago.

El Riksbank, el banco central sueco, ha aconsejado a los ciudadanos que mantengan aproximadamente 1.000 coronas suecas por adulto (algo más de 90 euros) en efectivo en sus hogares. Según la institución, esta cantidad serviría como referencia para cubrir alrededor de una semana de compras esenciales en caso de que se produzcan fallos en las infraestructuras digitales.

La advertencia llega en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales, así como por la elevada digitalización del sistema financiero sueco. En su comunicado, el banco central advierte de que esta combinación puede generar vulnerabilidades en el sistema de pagos, lo que hace necesario contar con alternativas.

“El acceso a diferentes métodos de pago mejora la capacidad de las personas para realizar pagos en caso de interrupciones temporales, crisis y, en el peor de los casos, guerra”, señala el organismo.

Sara Fernández

Suecia es uno de los países donde el uso de efectivo más ha caído en la última década. Según el informe de pagos de 2025 del propio Riksbank, solo una de cada diez compras en comercios se realiza con dinero físico, mientras que la mayoría de las transacciones se efectúan mediante tarjetas o aplicaciones móviles. Precisamente por esta dependencia de los sistemas digitales, el banco central recomienda a los hogares diversificar sus métodos de pago para reducir riesgos.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Disponer de al menos dos tarjetas de diferentes redes, como Visa y Mastercard.

Mantener acceso a servicios de pago móvil, como Swish.

Conservar siempre las tarjetas físicas, incluso si se utilizan billeteras digitales como Apple Pay o Google Pay.

Las autoridades también recuerdan que el chip de la tarjeta permite realizar pagos incluso sin conexión, por lo que tener la tarjeta a mano puede resultar clave si el teléfono móvil se queda sin batería o deja de funcionar. Además, el Riksbank aconseja guardar el efectivo en diferentes denominaciones, ya que las necesidades pueden variar dependiendo del número de personas que viven en el hogar o de sus gastos habituales.