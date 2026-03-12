Sube más de un 6%
El petróleo vuelve a rondar los 100 dólares pese a la liberación de un tercio de las reservas mundiales
El crudo sigue desbocado en los mercados internacionales, después de que las renovadas tensiones en Oriente Medio hayan pesado más que el alivio temporal propuesto por la AIE
A pesar de la histórica decisión tomada ayer por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que supuso la liberación de 400 millones de barriles de petróleo, la mayor descarga de su historia, el crudo sigue sin dar tregua en los mercados internacionales. Pese a que los países del G7 han apoyado la decisión del organismo y ya se preparan para aliviar el mercado, en las primeras horas de la mañana de este jueves, el petróleo subía más de un 6% en ambas de sus cotizaciones, habiendo superado en momentos puntuales de la noche los 100 dólares por barril. Por su parte, el Barril Brent ganaba un 6,28%, posicionándose alrededor de los 97,7 dólares. El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, experimentaba a su vez un alza del 6,20%, colocándose en el territorio de los 92 dólares.
Los 400 millones de barriles que la AIE ha acordado liberar suponen aproximadamente un tercio de las reservas mundiales del organismo, y buscaban aliviar la escasez de petróleo producida por la clausura del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que cada día transita un 20% de todo el crudo consumido a nivel mundial. Sin embargo, dado el recrudecimiento de la tensión en Irán, de poco ha servido el anuncio de la AIE, que se dibuja más como una solución transitoria que no afectará al problema de fondo: la inoperabilidad del estrecho.
- Un olivo milenario muerto renace como obra de arte colectiva en Castellón
- Dos colegios privados de Castellón, entre los 100 mejores de España según Forbes
- Así fue la agresión de un hombre a las dos sanitarias que trabajaban en Magdalena
- La historia se repite: Las lluvias vuelven a inundar el acceso a la zona residencial de Molí Nou en Vila-real
- La ‘Llum de Sequiol’ ilumina al ‘món fester’ y se alza con otro primer premio
- Programa de la Magdalena del 11 de marzo: todos los actos y conciertos del miércoles
- El asesino de Sueca, a su hijo: 'Tranquilo, que no me suicido. Voy al cuartel para pagar en años de cárcel lo que he hecho
- Lluvias torrenciales en Castellón: Más de 60 litros por metro cuadrado inundan la Plana Baixa