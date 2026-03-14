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La Justicia reconoce la incapacidad permanente total a un trabajador y podrá recibir 1.656 euros mensuales

La Seguridad Social considera que su diagnóstico médico no lo inhabilita por completo, por lo que el trabajador recibiría una pensión por incapacidad permanente total, equivalente el 55% de su base reguladora

La Seguridad Social considera que su diagnóstico médico solo lo inhabilita para la actividad laboral.

La Seguridad Social considera que su diagnóstico médico solo lo inhabilita para la actividad laboral. / ARCHIVO

Alejandro Navarro

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha otorgado una pensión por incapacidad permanente total de 1.656,52 euros a un trabajador después de que la Seguridad Social se la negara. El hombre de 56 años había sido diagnosticado con discopatía degenerativa lumbar y hernia discal, por lo que decidió solicitar la incapacidad permanente absoluta.

Esta tipología de incapacidad no permitiría desarrollar la actividad profesional, otorgando al trabajador una pensión correspondiente al 100% de la base reguladora. Sin embargo, la Seguridad Social decidió reconocerle la incapacidad permanente total, por lo que únicamente podía recibir el 50% de la base reguladora.

La actividad laboral no se vería afectada

Según explica la sentencia, este hombre trabajaba como responsable de comercio para un centro comercial desde 1997. Más tarde, en 2020, solicitaría la baja laboral por trastornos del disco invertebral dorsal. Además, en 2022 el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le diagnosticaría síndrome de espalda fallida, discopatía degenerativa lumbar y hernia discal.

Por ello, el trabajador sufriría "limitaciones orgánicas y funcionales". Aun así, el INSS no le otorgó la incapacidad permanente al considerar que este diagnóstico no limitaba su movimiento, ni tampoco su utilidad para la profesión.

Solo se justifica una "mala evolución en las soluciones médicas aplicadas"

Tras analizar los informes médicos, el Juzgado de lo Social n.º 6 de Madrid le concedió la incapacidad permanente total, ya que el empleado no podía permanecer de pie durante largos períodos de tiempo. Por tanto, recibiría el 55% de su base reguladora, correspondiente a 1656,52 euros mensuales.

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Como último recurso, acudiría al TSJ de Madrid para solicitar la incapacidad permanente absoluta, y no la total. Aunque los magistrados se mantienen firmes en su decisión, señalando que mientras no exista una evolución médica negativano se podrá conceder esta incapacidad permanente absoluta.

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