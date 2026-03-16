BBVA Research mantiene en el 2,4% su previsión de crecimiento de la economía española, que habría subido sin la guerra en Irán

BBVA Research ha elevado tres décimas, hasta el 2,4%, su previsión de crecimiento de la economía española para 2027, pero ha dejado sin cambios, también en el 2,4%, su previsión para este año por el conflicto en Oriente Próximo, que restará dos décimas al crecimiento y elevará tres décimas la inflación media.

En este sentido, Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, ha señalado en rueda de prensa que, sin el choque que supone la guerra en Irán, que dependerá de la duración del conflicto, sí hubieran elevado las previsiones para 2026.

"El reciente aumento en los costes de transporte y de la energía relacionado con la guerra en Irán, junto con el incremento en la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos (aranceles), impide subir la previsión de crecimiento para 2026", subrayan desde el servicio de estudios de BBVA, que añaden que, en la medida en que esta situación sea temporal y tenga un impacto acotado, la recuperación podría continuar "a un ritmo sólido".

En concreto, BBVA Research estima que el incremento en los precios del petróleo y del gas asociado al conflicto geopolítico más reciente restará alrededor de dos décimas al crecimiento del PIB en 2026 y aumentará la inflación media en tres décimas. Todo ello, contando con el escenario de que la guerra en Irán sea de corta duración.

En este contexto, estima que la inflación podría situarse en el 2,9% en 2026 y caer al 2% en 2027, mientras que el crecimiento del PIB alcanzaría el 2,4% tanto en 2026 como en 2027.

"Lo que la economía nos da a través de mejores datos de actividad, política fiscal expansiva y desviaciones de los flujos turísticos, que se comportan mejor de lo esperado, la geopolítica nos lo quita a través de precios de la energía mayores y de la incertidumbre en la política económica", ha subrayado Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research.

La institución señala que el consumo de no residentes podría verse positivamente afectado como consecuencia de las tensiones geopolíticas. "El conflicto militar en Oriente Medio puede desincentivar los viajes a los países afectados, pero también a zonas turísticas cercanas, como aquellas situadas en el este del Mediterráneo, y atraer turismo a España", apunta.

Asimismo, cree que las exportaciones de servicios no turísticos tienen potencial para continuar aumentando por encima del PIB (4,9% y 4,4%, en 2026 y 2027, respectivamente), consolidándose como el componente más dinámico del sector exterior en España.

Más de un millón de nuevos empleos para este año y el próximo

En cuanto al empleo, BBVA Research estima que en el conjunto de 2026 y 2027 se podrían crear más de un millón de puestos de trabajo (546.000 y 507.000, respectivamente).

Según el informe 'Situación España' del mes de marzo presentado este lunes en rueda de prensa, los economistas de BBVA Research afirman que, aunque el ataque de EEUU e Israel sobre Irán tendrá efectos económicos significativos en la región, éstos serán menores en la economía global.

Como ya se está observando en los mercados, el principal impacto del conflicto será el energético, con alzas en los precios del petróleo y del gas, con un efecto "seguramente será más relevante en inflación que en crecimiento".

No obstante, BBVA Research avisa de que habrá que vigilar muy de cerca las "disrupciones" en las cadenas mundiales de producción y el canal financiero global. "El impacto será tanto mayor cuanto más se extienda el conflicto en el tiempo y destruya más infraestructuras", señala.

No hay pánico en los mercados pero sí preocupación

BBVA Research afirma que, por ahora, la reacción del mercado "no muestra pánico, pero sí una creciente preocupación" por la elevada incertidumbre asociada al escenario que hoy se descuenta con más probabilidad: un evento de duración "relativamente corta".

De hecho, el escenario de BBVA Research es que el conflicto se extienda sólo unas semanas y que después de los picos que se verían en el coste del combustible, los precios se ajustarán progresivamente para converger a los niveles que se estimaban hace tres meses.

Esto implica alcanzar precios del petróleo de 74 dólares por barril, en promedio, durante el segundo trimestre para luego bajar y registrar un promedio de 68,8 dólares durante 2026 y de 63,3 dólares en 2027.

En todo caso, BBVA Research no descarta escenarios "más negativos", donde la guerra se extienda por más tiempo, con efectos acusados sobre el precio de los combustibles fósiles.

Asimismo, avisa de que, en paralelo al conflicto en Oriente Próximo, la incertidumbre en torno a los aranceles de Estados Unidos ha vuelto a aumentar, lo que continuará afectando a los sectores, regiones y empresas más expuestos a la demanda estadounidense.

En este escenario, estima que el crecimiento global se mantendrá en cerca del 3% y el de la eurozona, en el 1,1% en 2026 y en el 1,4% en 2027. "Si bien el continente es una de las regiones más vulnerables, dada su dependencia de las importaciones de petróleo y gas y el previsible encarecimiento del coste de comerciar con EEUU, hay factores que pueden actuar de contrapeso y que, en ausencia de estos últimos acontecimientos, habrían permitido una mejora de las previsiones", apunta el servicio de estudios.

Albañiles trabajan en una obra en Extremadura. / JUNTA DE EXTREMADURA / Europa Press

El precio de la vivienda seguirá al alza

Por otro lado, BBVA Research estima que el peso de la inversión en vivienda en la economía española continuará en ascenso, apoyada por fundamentales favorables para el crecimiento de la demanda.

Así, estima que, como porcentaje del PIB, la inversión en construcción residencial podría pasar del 5,5% del PIB en 2025 al 6% en 2027, registrando variaciones anuales promedio del 6,2% y 6,9%, respectivamente.

En su opinión, el desequilibrio entre el número de hogares creados y la construcción de vivienda podría superar las 700.000 unidades el próximo año. Como consecuencia de ellos, se espera que los precios aumenten un 10,2% y un 6,8% en promedio, en 2026 y en 2027, respectivamente.

"Lo anterior debería incentivar el aumento de la producción, incluso si no se resuelven los problemas que aquejan a la rentabilidad del sector, como el excesivo tiempo para desarrollar suelo, la falta de mano de obra, el aumento en el coste de los materiales o el lento avance de la productividad en el sector. A este respecto, el fondo 'España Crece' puede tener un impacto positivo, siempre y cuando se limite a complementar la actividad del sector privado, y a aliviar fallos de mercado que reduzcan la rentabilidad de los proyectos", sostiene.

Política fiscal expansiva

Según BBVA Research, la aceleración de la ejecución de los fondos europeos y el incremento en el gasto en defensa apoyarán el avance de la demanda interna.

La institución ha realizado cambios en los supuestos sobre el cumplimiento de las reglas fiscales, que implican una política fiscal "más expansiva de lo previsto".

Con la entrada en vigor del nuevo marco de gobernanza europeo, en la elaboración de los escenarios de BBVA Research se ha asumido la introducción de medidas de consolidación fiscal para alcanzar los objetivos comprometidos.

Sin embargo, la falta de Presupuestos Generales del Estado en 2026 incrementa la probabilidad de incumplimiento, por lo que sus previsiones se han realizado con un crecimiento del gasto primario superior al previsto en el plan de ajustes del Gobierno.

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En particular, prevé aumentos del gasto primario neto del 4,6% en promedio durante los próximos años, frente al 3% incluido en el plan de ajuste, sin mejoras en el saldo estructural primario. En este escenario, estima que el déficit se situará en el 2,3% del PIB en 2026 y en el 2,4% en 2027.