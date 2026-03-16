Naciones Unidas
España presentará la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO
"La decisión se tomará durante el verano de 2027", ha dicho el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
EFE
España tiene previsto presentar la candidatura del actual ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anunció este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
"Quiero anunciarles que España va a presentar la candidatura de Luis Planas a la dirección de la FAO. Es un proceso largo todavía, queda bastante, la decisión se tomará durante el verano de 2027", señaló Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores.
Añadió que la de Planas, que es también diputado por Córdoba, es "una candidatura española, pero que tiene vocación europea y que es también reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y en las Naciones Unidas en momentos en los que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental".
Desde agosto de 2019 el director general de la FAO es Qu Dongyu, primer ciudadano chino en dirigir esa organización. El 2 de julio de 2023 Qu Dongyu fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años.
- Sergi y Jordi, dos jóvenes de Castellón que llevan cuatro meses esperando las ayudas para convertirse en agricultores: 'No podemos trabajar
- La exconsellera Salomé Pradas participa en la ofrenda a su querida Mareta
- 460 kilos de 'coca' desde Panamá, un cartel sudamericano y un Porsche Panamera: llega el juicio a los ‘narcos’ de Almassora
- Programa de la Magdalena del 15 de marzo: todos los actos y conciertos del domingo
- Cinco cajas rurales de Castellón se sitúan en el ‘top 10’ autonómico de beneficios
- La ‘realeza’ se deja ver en la última corrida de la Feria de la Magdalena 2026
- Castellón registra rachas de 145 km/h: Estos son los municipios donde más fuerte ha soplado el viento
- Aemet activa el aviso naranja para la jornada del domingo en Castellón