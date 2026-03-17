BBVA incrementó en más de un 60% la financiación a comunidades de propietarios en España en 2025

La demanda por parte de las juntas de propietarios ha estado impulsada por la necesidad de modernizar inmuebles con varios años de antigüedad, así como por el efecto de las ayudas públicas y los fondos europeos Next Generation EU. En este contexto, la financiación se ha convertido en un elemento clave para facilitar la ejecución de las obras.

Según el director de Comunidades de Propietarios de BBVA en España, Mark Eaves, “2025 ha sido un año de consolidación para la rehabilitación de edificios. Cada vez más comunidades valoran abordar mejoras que reduzcan el consumo energético y aumenten el confort, y para ello es fundamental contar con soluciones financieras adaptadas”.

Acompañamiento especializado durante todo el proceso

BBVA cuenta con un equipo de gestores especializados que acompaña a las comunidades de propietarios a lo largo de todas las fases del proyecto, desde el análisis inicial hasta la formalización de la financiación. Este modelo permite dar respuesta a operaciones complejas que suelen implicar distintos intervinientes y, en muchos casos, la tramitación de subvenciones públicas.

La entidad ofrece financiación de hasta el 100% del importe de la obra, con plazos de hasta quince años y posibilidad de establecer periodos de carencia, sin necesidad de avales individuales por parte de los vecinos. Además, proporciona información sobre ayudas disponibles para que las comunidades puedan optimizar el coste final de las actuaciones.

Eficiencia energética y accesibilidad, principales destinos

La mayor parte de la financiación formalizada en 2025 se ha destinado a proyectos de mejora de la eficiencia energética, como el aislamiento de fachadas, la sustitución de sistemas de calefacción o la incorporación de soluciones como la aerotermia. También destacan las inversiones en accesibilidad, especialmente la instalación y modernización de ascensores.

Para apoyar la toma de decisiones, BBVA pone a disposición de las comunidades herramientas digitales como un simulador de obras de eficiencia energética que permite estimar el ahorro potencial y las cuotas de financiación antes de su aprobación en junta.

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La rehabilitación del parque residencial continúa ganando relevancia en España, tanto por su impacto en el consumo energético como por la mejora del confort y la calidad de vida de los vecinos. En este entorno, contar con asesoramiento y financiación adecuada resulta determinante para que las comunidades puedan llevar a cabo sus proyectos con mayor previsión y seguridad.