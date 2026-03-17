El Ibex 35 inicia la jornada con altibajos y con el petróleo Brent en 103 dólares

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una caída del 0,04%, lo que le ha llevado a situarse en los 17.082,4 puntos a las 9.00 horas, con el crudo Brent al alza, hasta los 103,5 dólares, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel. No obstante, pasados unos minutos de la apertura, el selectivo se daba la vuelta y se apuntaba un alza del 0,08%, hasta los 17.101,2 puntos.

Este martes, el precio del Brent ha llegado a cotizar al borde de los 105 dólares, después de cerrar el lunes algo por encima de los 100 dólares. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, informó el lunes de que la organización está dispuesta a liberar más barriles de petróleo para paliar las consecuencias de la crisis energética provocada por el conflicto de Irán, una situación que se uniría a los 400 millones de barriles ya anunciados y que se espera que empiecen a llegar a los mercados esta semana. Colombia, Singapur, Tailandia o Vietnam, además de los miembros de la AIE, han mostrado su disposición a colaborar con la agencia internacional para frenar la volátil situación del precio del crudo.

Entretanto, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha mantenido su insistencia en buscar una colaboración internacional para reabrir el estrecho de Ormuz y que vuelva a circular el petróleo por sus aguas, una cantidad que suponía la quinta parte del petróleo mundial. Sin embargo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea han descartado enviar fragatas para tratar de reabrir el estrecho de Ormuz, aunque sí han resaltado la importancia de permitir el tránsito de barcos.

Los jefes diplomáticos de los Veintisiete no ven viable enviar buques europeos para forzar la reapertura del paso marítimo y han apostado por la prudencia y la vía diplomática, al tiempo que han mostrado escepticismo ante la posibilidad de ampliar el mandato de la misión naval europea 'Aspides' al estrecho de Ormuz.

En este contexto, Wall Street cerró la jornada en positivo, con alzas del 0,8% para el Dow Jones y del 1,2% para el Nasdaq, mientras que en los principales índices en Asia, el Nikkei japonés ha cerrado este martes con un retroceso del 0,2%, la Bolsa de Shanghai se ha anotado un descenso de más del 0,8%, el Kospi surcoreano ha subido un 1,6%, y el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 0,1%.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Indra (-1,59%), Arcelormittal (-1%) y Acciona Energía (-0,87%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Repsol (+1,11%) y Sacyr (+0,63%).

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto. En concreto, París cedía un 0,09% y Fráncfort y Milán un 0,21% y un 0,14%, respectivamente, mientras que Londres subía un 0,09%.

Los inversores estarán también atentos esta semana a las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para ver qué decisiones adoptan con los tipos de interés.

Hoy, el Consejo del Banco de la Reserva de Australia ha decidido elevar el tipo de interés de referencia para sus operaciones en 25 puntos básicos, hasta el 4,10%, en su segunda subida consecutiva del precio del dinero, que alcanza así su nivel más alto desde abril de 2025 ante el repunte de las presiones inflacionistas, incluso antes de que el conflicto en Oriente Próximo pueda contribuir a la inflación mundial y nacional.

El petróleo, al alza

En este escenario de incertidumbre, el precio del barril de Brent --referencia en Europa-- subía casi un 3,3% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 103,5 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se estiraba un 3,78%, hasta los 97,03 dólares.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (hace una semana el Brent llegó a tocar los 119 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva. El estrecho de Ormuz es un enclave estratégico por el cual circula alrededor de una quinta parte del comercio marítimo mundial del petróleo, así como un volumen importante de gas natural licuado y fertilizantes.

La casi paralización del tráfico marítimo en Ormuz ha obligado a los productores del Golfo a reducir la producción, contribuyendo, al mismo tiempo, a la escalada del precio del crudo y del gas natural.

En este contexto, Trump ha advertido de que los países de la OTAN enfrentan "muy mal futuro" si no ayudan a Washington a recuperar el tránsito en el paso marítimo bloqueado por Irán.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1498 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,439%.