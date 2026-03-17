Mercadona lidera el sector mundial de los 'super' por rentabilidad al ganar 4,5 euros por cada 100 que vende

Mercadona ha logrado ventas y beneficios históricos durante 2025, aunque también una rentabilidad que sitúa a la cadena valenciana por delante de los gigantes mundiales del negocio de la distribución comercial: las firmas norteamericanas Walmart y Costco, así como la británica Tesco. Así las cosas, la firma que preside Juan Roig registró un margen neto del 4,52% en 2025, lo que significa que ganó aproximadamente 4,52 euros por cada 100 euros de su cifra de ventas. Este nivel de rentabilidad tiene que ver con su alta eficiencia operativa y la gestión de marca propia.

La cadena de supermercados líder en España ha cerrado 2025 aumentando un 8% su facturación tras alcanzar los 41.858 millones de euros. De esa cifra, 39.766 millones corresponden a España y 2.092 millones a Portugal, donde la compañía cuenta con 69 tiendas dentro de una red total de 1.672 tiendas. Además, la empresa también ha incrementado sus ventas en volumen un 4%, hasta los 15.067 millones de kilos-litros.

IUna empleada de Mercadona en una tienda, en una imagen reciente. / LEVANTE-EMV

La mejora de la rentabilidad de Mercadona, según fuentes de la compañía, tiene que ver con "las mejoras realizadas con la productividad del trabajador, la optimización de la red logística, así como la mejora de la gestión de frescos y eficiencia energética". El crecimiento del negocio se ha traducido, además, en más empleo y mejores condiciones para la plantilla. La compañía ha creado 5.000 nuevos puestos de trabajo (4.500 en España y 500 en Portugal) y ha alcanzado los 115.000 puestos de trabajo directos.

Mejoras en la eficiencia

En su memoria anual de 2025, Mercadona asegura que el ahorro energético de dos millones de euros por el uso de los hornos en modo 'eco', la eliminación de gastos sin valor añadido y los avances en eficiencia operativa en tienda, como la optimización del caudal y la mejora de los sistemas de reposición". Además, la mercantil presidida por Juan Roig ha realizado "inversiones sostenidas en infraestructuras, innovación y organización del trabajo que han eliminado sobreesfuerzos y costes innecesarios". Para 2026, Mercadona prevé invertir más de 1.000 millones de euros, crear más de 1.000 nuevos empleos y aumentar sus ventas un 3,5% hasta los 43.200 millones de euros, manteniendo un nivel de beneficios similar al logrado en 2025.

Algunos 'ratios' de Mercadona en 2025. Memoria. / LEVANTE-EMV

Los supermercados de cadena suelen operar con márgenes netos del 2,5% al 4%. El 4,5% de Mercadona indica una eficiencia superior a la media, a pesar de que el sector en general recortó márgenes en 2024 para contener precios. Mercadona, tal como avanza una información publicada por Expansión, logra una rentabilidad muy superior a gigantes europeos como Carrefour (0,39%) o la citada Tesco (2,52%). Walmart, líder mundial en cifra de negocio con 613.000 millones de euros anuales), se sitúa en un margen neto del 3,10% y Costco, en el 3%. Eroski alcanza el 1,74% y DIA, un 1,126%.

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Consum, entre las grandes

Algunas empresas regionales han mostrado una fuerte competencia, logrando aumentos de cuota significativos, pero sin alcanzar los volúmenes de beneficio de la cadena valenciana de los Roig. Con todo, la cooperativa Consum, con algo más de 1.000 tiendas, también se sitúa entre las más rentables en el ranking europeo, con el 2,4% de margen neto. La firma de la economía social -con gran implantación en el eje mediterráneo, Aragón y Castilla La Mancha- cerró 2024 con unas ventas históricas de 4.707,3 millones de euros, un 7,3% más que en 2023. La cooperativa aumentó su beneficio un 7,5%, alcanzando 108,7 millones de euros. Durante el 40º Congreso AECOC de Gran Consumo, celebrado a finales de 2025 en València, el director general de la cooperativa, Antonio Rodríguez Lázaro, avanzó que las ventas superarán los 5.000 millones de euros anuales.